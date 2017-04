Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kevin Pangos (v obrambni akciji) je bil v Vitorii mož odločitve. Foto: EPA Barcelona je klavrno evroligaško sezono, ko je ostala brez nadejane končnice, končala s porazom. Fenerbahče je bil boljši po podaljšku. Foto: EPA V obračunu šestkratnih evropskih prvakov je v Tel Avivu Panathinaikos nadigral Maccabi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za konec rednega dela ena boljših iger Blažiča, a poraz Baskonie

V petek odločilna tekma med Dačko in Zvezdo

6. april 2017 ob 23:11

Vitoria, Bamberg - MMC RTV SLO

Košarkarji Baskonie so v končnico Evrolige podajajo s slabo popotnico, saj so na domačem terenu klonili pred Žalgirisom (79:84). Jaka Blažič je prispeval 12 točk.

Po izenačenem prvem polčasu so neobremenjeni košarkarji iz "zelenega gozda" v zadnjih štirih minutah tretje četrtine naredili razliko, ko jim je uspel delni izid 12:3, ki ga je s trojko zaključil litovski reprezentant Arturas Milaknis. Baski so v zadnji četrtini skušali izid preobrniti z agresivno obrambo in številnimi meti izza črte. Shane Larkin je tako s trojko pet minut pred koncem približal na -5. Dve minuti do izteka igralnega časa so imeli gostitelji kar nekaj napadov zapored, s katerimi bi se lahko povsem približali Žalgirisu, a so bili neuspešni. Toda novo priložnost so dočakali minuto kasneje, ko je bil izza črte za 79:81 uspešen Rodrigue Beaubois. Toda s trojko je odgovoril Kanadčan slovenskih korenin Kevin Pangos, Beaubois pa je bil na drugi strani z razdalje nenatančen.

Prvi strelec tekme je bil Larkin z 20 točkami, pri gostih pa jih je dal Pangos 15. Blažič je odigral eno najboljših tekem v tej sezoni. Na parketu je bil dobrih 20 minut in bil z 12 točkami četrti strelec Baskonie. Ob tem je v statistiko vpisal še tri skoke in podajo. Blažič je sicer z naskokom najboljšo predstavo prikazal že v tretjem krogu, ko je blestel ob veliki zmagi Baskonie nad Realom v Madridu. Blejec je tedaj dal 21 točk, poleg zadnje tekme pa je le še doma proti Fenerju dosegel dvomestno število točk (11). Sicer je po obetavnem začetku kasneje igral vse manj, vmes tudi le po minuto ali dve, v zadnjih krogih pa je znova dobil nekoliko zajetnejšo minutažo. Skupaj je v dobrih 14 minutah na tekmo dosegal nekaj manj kot pet točk.

S porazom je evroligaško sezono zaključil Brose, ki je na domačem igrišču klonil pred Galatasarayem (79:84). Nemški prvaki so zadnjo četrtino izgubili za deset. Aleksej Nikolić je igral pet minut, a se med strelce ni vpisal. Mladi slovenski košarkar je priložnost v bavarskem moštvu dobil v drugi polovici sezone, ko se je poškodoval Janis Strelnieks. Postojnčan je odigral deset tekem, v povprečju pa je v dobrih desetih minutah na tekmo dosegal po 3,3 točke. Doma proti Žalgirisu in v gosteh proti Zvezdi je dal po devet točk, doma proti Baskonii pa je bil po osmih podajah njegov indeks 12.

Odprto je še eno mesto v četrtfinalu, za katerega se bosta v petek v Carigradu pomerila Darušafaka in Crvena zvezda. Kdor bo zmagal, se bo za vstopnico za Final Four pomeril z Real Madridom, ki si je že zagotovil prvo mesto. Beograjčani imajo zmago več, a je Dačka dobila medsebojni dvoboj v srbski prestolnici.

30., zadnji krog:

FENERBAHČE - BARCELONA

68:65 (11:15, 19:16, 14:15, 14:2) - po podaljšku

Bogdanović 15, Kalinić 13; Rice 19.

BROSE BAMBERG - GALATASARAY

79:84 (23:20, 22:23, 18:15, 16:26)

Melli 17 ... Nikolić 1 podaja v 5 minutah; Guler 17, Schilb 16.



MACCABI - PANATHINAIKOS

61:81 (26:20, 16:12, 12:31, 7:18)

Rudd 17; James 17, Singleton 13.



BASKONIA - ŽALGIRIS

79:84 (16:21, 24:20, 16:27, 23:16)

Larkin 20, Beaubois 16, Tilie 13, Blažič 12 (1/1 za dve, 3/6 za tri), 3 skoki in podaja v 21 minutah; Pangos 15, Westermann in Motum po 13.

Petek ob 19.00:

CSKA MOSKVA - OLYMPIACOS



DARÜŠAFAKA - CRVENA ZVEZDA



Ob 20.45:

EMPORIO ARMANI - UNICS KAZAN



Ob 21.00:

REAL MADRID - ANADOLU EFES

Lestvica REAL MADRID * 29 22 7 +215 51 CSKA MOSKVA * 29 21 8 +244 50 PANATHINAIKOS * 30 19 11 +81 49 OLYMPIACOS * 29 19 10 +113 48 FENERBAHČE * 30 18 12 +26 48 BASKONIA * 30 17 13 694 47 ANADOLU EFES * 29 17 12 +22 46 CRVENA ZVEZDA 29 16 13 +23 45 ------------------------------------- DARÜŠAFAKA 29 15 14 -11 44 ŽALGIRIS 30 14 16 -41 44 BARCELONA 30 12 18 -101 42 GALATASARAY 30 11 19 -130 41 BROSE BAMBERG 30 10 20 -35 40 MACCABI 30 10 20 -160 40 EMPORIO ARMANI 29 8 21 -172 36 UNICS KAZAN 29 7 22 -143 36 * - v končnici

Tilen Jamnik