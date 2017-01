Za konec rednega dela zmaji poraženi v Linzu

V petek se začenja drugi del

15. januar 2017 ob 20:00

Linz - MMC RTV SLO

V Ligi Ebel se je končal redni del tekmovanja. Hokejisti Linza so premagali Olimpijo s 3:1. Zmaji bodo drugi del v petek začeli v Beljaku.

Ljubljančani so v zadnjem tednu prikazali zelo dobro igro. premagali so Bolzano (1:0) in slavili v Innsbrucku (3:4 po kazenskih strelih). V petek so zelo nesrečno tik pred koncem tekme izgubili proti aktualnih prvakom iz Salzburga (3:4).

Na zadnjih treh tekmah je odlično branil 19-letni Tilen Spreitzer, tokrat pa je bil v vratih Jeff Frazee. V prvi tretjini golov ni bilo, Frazee je ustavil vseh 16 poskusov, tudi vse ob treh obdobjih domačih z igralcem več. Najbližje je bil Brett Palin, ki je v 5. minuti zadel prečko.

Gostitelji so pred 4.430 gledalci povedli v 34. minuti, ko je prednost igralca več izkoristil Joel Broda. Na kazenski klopi je zaradi udarca s palico sedel kapetan Aleš Mušič.

V 49. minuti sta bila v razmaku petih sekund izklJučena Aljaž Uduč in Boštjan Groznik. Črna krila so imela minuto in 55 sekund dva igralca več. Veliko prednost je unovčil Rick Schofield. V 51. minuti je znižal Mark Čepon. Ljubljančani so skušali izenačiti, minuti in sedem sekund pred koncem je Frazee zapustil vrata, Schofield pa je zadel prazuno mrežo in s tem potrdil zmago Linza.

Razmerje v strelih na vrata je bilo 54:20. Linz je končal na tretjem mestu in že ima vstopnico za končnico, najboljših šest ekip bo od petka naprej odigralo deset tekem v skupini za razvrsitev.

V petek začetek drugega dela v Beljaku

Olimpija je zasedla zadnje mesto s 24 točkami, zdaj pa jo čaka ključni del sezone v kvalifikacijski skupini. V petek gostuje v Beljaku, ki ima šest bonus točk in s tem najboljše izhodišče. Gradec je prenesel štiri točke, Znojmo dve, Dornbirn eno, Fehervar in Olimpija pa sta brez točk.

44. krog:

LINZ - OLIMPIJA

3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

4.430; Broda 34., Schofield 50., 60.; M. Čepon 51.

INNSBRUCK - VSV BELJAK

0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Latendresse 14., Urbas 16., Verlič 24.



BOLZANO - KAC CELOVEC

4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

SALZBURG - DORNBIRN

* 5:4 (1:3, 2:1, 1:0)

FEHERVAR - GRADEC

1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

DUNAJ - ORLI ZNOJMO

* 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

* - po podaljšku

Lestvica: * x DUNAJ 44 27 6 5 6 +56 98 SALZBURG 44 22 8 5 9 +47 87 LINZ 44 23 6 5 10 +41 86 BOLZANO 44 22 3 6 13 +19 78 KAC CELOVEC 44 18 4 4 18 +5 66 INNSBRUCK 44 18 3 6 17 -7 66 ------------------------------------- VSV BELJAK 44 15 6 5 18 +3 62 GRADEC 44 18 2 3 21 +10 61 ORLI ZNOJMO 44 15 5 3 21 -19 58 DORNBIRN 44 15 0 8 21 -23 53 FEHERVAR 44 11 8 4 21 -32 53 OLIMPIJA 44 3 6 3 32 -103 24 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.