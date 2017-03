Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ana Bucik je slavila z več kot sekundo naskoka. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za konec slavje Bucikove in Kosija

Na stopničkah še Hrobat, Čater, Livkova in Ajlečeva

30. marec 2017 ob 14:18

Krvavec - MMC RTV SLO

Na Krvavcu so opravili še zadnji tekmi državnega prvenstva v alpskem smučanju. V kombinaciji sta Štefana Hadalina in Marušo Ferk na vrhu nasledila Klemen Kosi in Ana Bucik.

Kosi, ki je bil po superveleslalomu drugi, je na prvo mesto prišel z najboljšim slalomom. S šestega se je na drugo povzpel Miha Hrobat (+0.82), tretji pa je bil na koncu superveleslalomski prvak Martin Čater (+1.03). Tak je bil vrstni red tudi v absolutni konkurenci.

Med dekleti je prepričljivo slavila Ana Bucik, ki se ji je najbolj približala Klara Livk (+1.19). Tretja je bila Desiree Ajlec, ki je za Bucikovo zaostala 2.08 sekunde.

V absolutni konkurenci je zmagala Petra Vlhova iz Slovaške, ki je bila od Bucikove boljša za 59 stotink. Med Novogoričanko in Livkovo sta se vrinili še Srbkinja Nevena Ignjatović in Slovakinja Barbara Kantorova. Superveleslomska prvakinja Saša Brezovnik je zdrsnila na deveto mesto, v okviru državnega prvenstva pa je končala na petem mestu, ki si ga je delila z Živo Otoničar.

R. K.