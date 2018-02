Za ponovitev dosežka Hrvatov in Srbov zmanjkalo tudi malo športne sreče

Osredkar: Nismo bili nadigrani, padli smo častno

6. februar 2018 ob 09:49

Ljubljana

"Fantje so dobro namučili Ruse in ne smemo biti razočarani, ker smo izpadli," je bilo razmišljanje selektorja Andreja Dobovičnika po četrtfinalnem porazu Slovenije na evropskem prvenstvu v futsalu.

Rusija je zmagala z 2:0, toda znova polne Stožice so po tekmi z aplavzom znale nagraditi tudi trud Slovencev, čeprav jim ni uspelo ponoviti dosežka Hrvatov in Srbov, ki so se leta 2012 in 2016 kot gostitelji prvenstva prebili v polfinale.

"Zmanjkalo je tudi malo športne sreče. 27 minut smo držali neodločen izid proti favorizirani Rusiji, nato pa žal prejeli nesrečen prvi zadetek iz protinapada. Mogoče je bil celo storjen prekršek nad našim igralcem na njihovi polovici. Kljub zaostanku smo se še naprej borili, imeli dve, tri izjemne priložnosti ob igri brez vratarja, vendar žal ni šlo. Prvenstvo lahko vseeno zapustimo z dvignjenimi glavami," je dejal kapetan Igor Osredkar.

Večji izbor kakovostnih igralcev

Rusija v predtekmovalni skupini proti Poljski in Kazahstanu, obakrat je remizirala z 1:1, ni igrala na polno. Tekmo je pričakala bolj sveža kot Slovenija, ki je z omejenim številom igralcev odigrala težki srečanji proti Srbiji in Italiji. "Gotovo so izkoristili tudi to, da so do zdaj malo varčevali moči in taktizirali. Imajo večji izbor kakovostnih igralcev kot Srbi ali Italijani, vso tekmo narekujejo visok ritem in poskušajo izvajati pritisk. Kljub temu nismo bili nadigrani, padli smo častno, ponosen sem na celotno reprezentanco in hvaležen sijajnim navijačem. Če bi povedli z 1:0, imeli smo eno res lepo priložnost, bi tekma mogoče šla v drugo smer," je še menil Osredkar.

Dobovičnik se je tokrat odločil za malenkost drugačno taktiko: "Z agresivnostjo na njihovi polovici igrišča smo želeli doseči, da njihov pivot ne dobi agresivne žoge. To nam je zelo lepo uspelo, velik del tega dela je opravil Vrhovec, pomagala sta mu Fetić in Čeh. Žal smo ob kančku nepazljivosti dobili prvi gol, ki je odločil tekmo. V nadaljevanju nismo želeli čakati, odločili smo se za tveganje in igro brez vratarja. Vse sile smo usmerili v napad, vendar nam ni uspelo izenačiti. Na fante sem kljub porazu zelo ponosen, prelili so veliko znoja."

Brazilci se ne morejo boriti s tako veliko željo

Za Ruse sta zadela dva izmed štirih naturaliziranih Brazilcev v njihovi ekipi, Eder Lima in Robinho. Kako je sploh mogoče, da se lahko (pol)amaterska slovenska reprezentanca dokaj enakovredno bori z evropskimi in svetovnimi podprvaki? "Pri takih ekipah nekateri igralci ne morejo dati tega, kar lahko damo mi, ki se borimo za svoj grb s ponosom in veliko željo. Veliko nadoknadimo z borbenostjo, željo in vnemo, imamo pa seveda tudi določeno kakovost. Če je ne bi imeli, ne bi mogli tako odigrati," odgovarja slovenski kapetan.

Kakovost reprezentanc v Evropi se je lepo razširila, to dokazuje tudi prvenstvo v Stožicah, na naslednjem EP-ju čez štiri leta bo prvič sodelovalo 16 moštev.

"Upam, da bomo še naprej ostali konkurenčni najboljšim ekipam v Evropi. Fantje so dozoreli, edina pot je, da vsi ostanejo v reprezentanci. Mislim, da lahko dajo še veliko, niso toliko stari, da bi se morali posloviti. Vseeno pa že nekaj časa trdim, da smo s tem, kar počnemo, blizu limita, kaj lahko dosežemo. Če ne bo prišlo do določenih sprememb v organiziranosti futsala v Sloveniji, bomo težko držali korak z najboljšimi," je proti prihodnosti pogledal Dobovičnik, ki na klopi Slovenije sedi od leta 2005. Ali bo še naprej selektor, bo znano v prihodnjih tednih. Odločilno besedo bo imela nogometna zveza.

Matej Rijavec