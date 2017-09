Za prvo mesto v skupini: Slovenija - Francija 38:26 (13')

Izločilni boji se bodo začeli v soboto

6. september 2017 ob 13:45,

zadnji poseg: 6. september 2017 ob 14:10

Helsinki - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji skupinski del evropskega prvenstva zaključujejo s tekmo proti Franciji. Zmaga pa tudi poraz z dvema točkama razlike zagotavljata prvo mesto v skupini.

Če bo Slovenija izgubila za tri ali štiri točke, bo druga v skupini. Vsak višji poraz bi pomenil tretje mesto, seveda ob predpostavki, da Finska nocoj premaga Islandijo.

Prva četrtina: 28:22

Slovenija je tekmo začela v postavi Dragić, Dončić, Blažič, Murić in Vidmar. Na vodstvo Francozov sta s trojkama odgovorila Dragić in Dončić ter napovedal svoj izjemen dan. Po izenačenem uvodu so Slovenci po zaslugi Blažiča in Dončića naredili delni izid 7:0 in povedli z 20:13. Nekaj težav je našim povzročal predvsem Diaw, a je razliko v nadaljevanju držal Dragić. Naskok se je povišal celo na osem točk, kar je bila najvišja razlika v prvi četrtini. Dončić (10) in Dragić (9) sta dosegla 19 od 28 točk Slovenije.

Val 202 živo s prizorišča spremlja evropsko košarkarsko prvenstvo. Tudi zadnjo slovensko tekmo v skupini v Helsinkih bo spremljal Franci Pavšer, z izjavami ob igrišču pa se bo oglasil Matej Hrastar. Radijskemu spremljanju iz središča dogajanja lahko prisluhnete na tej povezavi: http://val202.rtvslo.si/vzivo



Danes bo padla odločitev tudi v skupni B, s katero se Slovenci križajo v osmini finala. Za prvo mesto se bosta udarili Litva in Nemčija, za tretje pa Italija in Gruzija. Ekipe se bodo nato preselile v Carigrad, kjer se bodo v soboto začeli boji na izločanje.

SKUPINA A

Ob 13.45:

SLOVENIJA - FRANCIJA

-:- (28:22, -:-, -:-, -:-)

Ob 16.30: GRČIJA - POLJSKA

Ob 19.45:

FINSKA - ISLANDIJA

SKUPINA B

Ob 13.45:

NEMČIJA - LITVA

-:- (19:23, -:-, -:-, -:-)



Ob 16.30:

GRUZIJA - ITALIJA

Ob 19.45:

IZRAEL - UKRAJINA

R. K.