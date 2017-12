Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Igor Osredkar in Ricardinho se veselita obeh pripravljalnih tekem. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Za Ricardinha Slovenija v zadnjih letih drugi dom

Portugalci v torek v Litiji, v sredo pa v Stožicah

4. december 2017 ob 18:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropsko prvenstvo v futsalu, ki bo med 30. januarjem in 10. februarjem 2018 v Stožicah, je vse bližje. Slovenska izbrana vrsta se bo v torek ob 19.00 v Litiji in v sredo ob 19.00 v Stožicah pomerila s Portugalsko.

Zvezdnik Ricardinho, nogometaš španskega Interja FS, evropskega prvaka iz sezone 2016/17, je bil osrednji mož današnjega medijskega dogodka v Ljubljani, kjer so udeleženci predstavili pričakovanja pred tekmama s Portugalsko.

"Slovenija je v zadnjih letih kot moj drugi dom. V zadnjih dveh letih sem gostoval s klubom v Mariboru v Ligi prvakov," je dejal 32-letni Ricardinho, znan po svojih izjemnih tehničnih sposobnostih.

A da pride do prikaza teh in do dobrih iger ter uspehov, je pomembno tudi vzdušje. "Če govorimo o vzdušju, je najbolj pomembno, da se dobro počutiš v ekipi. Ta mora biti kot družina," pravi Ricardinho, ki s Portugalsko še nima kolajne z reprezentanco.

"To je nekaj, za kar se borimo in delamo vsak dan. To je dober pritisk za nas. Ljudje spoznajo tvoj trud in nadarjenost. Poskušali bomo vse, da tokrat zmagamo, in upam, da bomo v finalu igrali s Slovenijo," je na dušo domačim privržencem popihal Ricardinho, ki se s slovenskimi reprezentanti dobro razume.

Tudi zato jih dobro pozna in jim laska. "Slovenija raste iz leta v leto, ima dobro generacijo s šestimi, sedmimi izvrstnimi igralci, dobrega selektorja in ves čas kaže dobre igre. Želim ji najboljše in še enkrat ponavljam, želim si finale s Slovenijo," je še povedal Ricardinho, ki bo v torek 150. oblekel portugalski dres. Zato mu je Nogometna zveza Slovenije podarila slovenski dres s številko 150.

V sredo preizkus uradne podlage EP-ja

Kapetan slovenske vrste, trenutno sedme v Evropi, Igor Osredkar se prav tako veseli obračunov s Portugalci, ki so na evropski lestvici tretji. "Zagotovo je vsaka tekma za reprezentanco zelo pomembna, pomemben pa je tudi rezultat. Smo športniki, radi zmagujemo, ne maramo pa izgubljati. Ne glede na to, ali gre za prvenstveno ali pripravljalno tekmo," meni Osredkar. S soigralci in Portugalci bo v sredo prvič preizkusil uradno podlago v Stožicah. "Zagotovo je prednost, da bomo lahko prvi preizkusili podlago, dvorano in vse skupaj. Veselimo se tega in upamo, da bo v sredo pozitiven rezultat," je še dodal Osredkar.

Vstopnice za tekmo s Srbijo se dobro prodajajo

Uvodno tekmo evropskega prvenstva bo Slovenija odigrala 30. januarja s Srbijo. Kot je pojasnil direktor EP-ja 2018 Aleks Štolfa, se vstopnice za ta obračun zelo dobro prodajajo. Slovenija bo v skupini A igrala še 3. februarja proti Italiji.

Slovenija je do zdaj igrala na petih EP-jih, najuspešnejša pa je bila leta 2014 v Belgiji, ko je kot edina premagala poznejše prvake Italijane, izpadla pa je v četrtfinalu.

Izbrance Andreja Dobovičnika pred EP-jem čaka še pripravljalni dvoboj s tretjo reprezentanco sveta Iranom, ki bo na sporedu 18. januarja.

A. G.