Za rise bosta zaigrala še Repe in Ropret

Pred reprezentančno akcijo v Franciji

1. november 2017 ob 10:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenske moške članske hokejske reprezentance Kari Savolainen je na seznam igralcev za novembrski zbor in turnir Euro Ice Hockey Challenge v Franciji dodal še dve imeni.

Zbor reprezentance bo prihodnji ponedeljek, rise v Cergyju v Franciji čakajo obračuni s Francozi, Latvijci in Belorusi. Turnir bo služil kot generalka za olimpijski turnir v Pjongčangu. Med 27 reprezentanti le štirje prihajajo iz domačih klubov, prvake z Jesenic bosta zastopala branilec Aleksandar Magovac in napadalec Nik Pem, SŽ Olimpijo pa vratar Robert Kristan in napadalec Andrej Hebar.

Na seznam, kjer manjkajo Anže Kopitar, Jan Muršak, Klemen Pretnar in vratar Luka Gračnar, je slovenski selektor naknadno dodal še dve imeni: Jurij Repe, ki si kruh služi na Češkem pri Kladnem, in Anže Ropret, ki brani barve Ujpestija na Madžarskem.

Seznam slovenske reprezentance:

Vratarji: Robert Kristan (SŽ Olimpija), Gašper Krošelj (brez kluba), Matija Pintarič (Rouen);

Branilci: Blaž Gregorc (Hradec Kralove), Sabahudin Kovačević (Nove Zamky), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau), Aleksandar Magovac (SIJ Acroni Jesenice), Žiga Pavlin (Češke Budejovice), Matic Podlipnik (Karlovy Vary), Miha Štebih (VSV Beljak), Luka Vidmar (Fehervar), Jurij Repe (Kladno);

Napadalci: Boštjan Goličič (Grenoble), Andrej Hebar (SŽ Olimpija), Žiga Jeglič (Neftehimik Nižnekamsk), Anže Kuralt (Amiens), Aleš Mušič (Fehervar), Ken Ograjenšek (Gradec), Žiga Pance (Dornbirn), Nik Pem (SIJ Acroni Jesenice), David Rodman (Grenoble), Marcel Rodman (Tölzer Löwen), Robert Sabolič (Admiral), Rok Tičar (Torpedo), Jan Urbas (Fischtown Pinguins), Miha Verlič (VSV Beljak), Anže Ropret (Ujpesti TE).

M. L.