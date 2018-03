Za slovensko štafeto zaostali le Poljaki in Korejci

Skromna tudi Anja Eržen in Klemen Bauer

10. marec 2018 ob 19:02

Kontiolahti - MMC RTV SLO, STA

Slovenski biatlonci niso bili uspešni v Kontiolahtiju na Finskem. Anja Eržen in Klemen Bauer sta bila na tekmi mešanih parov 17., slovenska štafeta pa je bila 21.

Za slovensko biatlonsko štafeta v postavi Polona Klemenčič, Nina Zadravec, Mitja Drinovec in Miha Dovžan so zaostali le Poljaki in Korejci.

Slovenci so z le tremi popravami streljali odlično. Ob Slovencih so imeli tako dober izkupiček le še Ukrajinci, ki so na koncu osvojili drugo mesto.