Za slovo od evropskega pokala nov poraz Ribničanov

Odlična predstava Grebenca ni bila dovolj

2. april 2017 ob 19:00

Ribnica - MMC RTV SLO

Rokometašem Ribnice niti na šesti zaporedni tekmi ni uspelo vknjižiti točk v evropskem pokalu EHF. Na domačih tleh so izgubili z dansko ekipo Gudme (31:36).

Ribničanom niti na zadnji tekmi v evropskem pokalu ni uspelo premagati nasprotnikov.

Izbranci domačega trenerja Roberta Beguša so znova slabo odprli tekmo, po 13 minutah igre so zaostajali za pet golov (4:9). Ribničani so se na začetku 2. polčasa približali le na dva gola zaostanka, imeli so tudi igralca več, a sledile so črne minute predvsem v napadu, ki so jih Danci s pridom izkoristili. Danci so bili v nasprotju z Ribničani učinkovitejši v napadu, povedli so celo za sedem golov (16:23).

V nadaljevanju se gostitelji vseeno niso predali, po bojeviti predstavi in na krilih glasnih domačih navijačev so deset minut pozneje znižali na 23:25, vendar jim je v prelomnih trenutkih dvoboja zmanjkalo moči in zbranosti, kar so zelo solidni Danci izkoristili in zanesljivo ubranili svojo prednost.

Pri Ribnici sta bila najboljša posameznika reprezentanta Jan Grebenc (8 golov) in Nik Henigman (7 golov). Pri Dancih je 10 golov dosegel Tobias Möller.

Tako Ribničani kot Danci končujejo nastop v evropskem pokalu EHF, uvrstitve v četrtfinale se veseli francoska ekipa Saint Raphael in nemška ekipa Füchse Berlin.

Pokal EHF, skupina A, 6. krog:



RIKO RIBNICA - GOG GUDME (DAN)

31:36 (14:17)

1.000; J. Grebenc 8, Henigman 7, Fink in Nosan po 3, Skušek, Kovačič, Kulenović in Setnikar po 2, Knavs in Kljun po 1; Möller 10, Holst Jensen in Johannessen po 5 ...



Sedemmetrovke: 1/1; 4/4

Izključitve: 14 min; 8 min

Rdeči karton: Jakobsen 31./Gudme



SAINT RAPHAEL (FRA) - FÜCHSE BERLIN

27:21 (11:12)



Vrstni red: Füchse Berlin 10, Saint Raphael 8, Gudme 6, Riko Ribnica brez točk.

