Klemen Kosi je bil na superveleslalomu osmi. Foto: Reuters

Alpska kombinacija: Pravkar superveleslalom

Nastopa šest Slovencev

29. december 2016 ob 10:16,

zadnji poseg: 29. december 2016 ob 11:17

Santa Caterina - MMC RTV SLO

Alpski smučarji se od leta 2016 poslavljajo s prvo alpsko kombinacijo v sezoni. Supervelesalom v Santa Caterini se je začel ob 10.30, odločitev pa bo padla v slalomu ob 14. uri.

Nastopa kar šest Slovencev. Svojo nalogo je dobro opravil Klemen Kosi, ki je trenutno osmi. Boštjan Kline je odstopil.

Na štartu so še Martin Čater (34), Štefan Hadalin (35), Miha Hrobat (39) in Miha Kürner (46). Prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Dekleta bodo program v Semmeringu končala z večernim slalomom. Prva vožnja bo ob 15.00, finale pa bo 18.00. Ana Bucik bo imela številko 23, Maruša Ferk 28, Meta Hrovat 63. in Klara Livk 67.

Takoj po novem letu se bo karavana preselila v Zagreb, kjer bosta na Sljemenu 3. in 5. januarja na sporedu ženski in moški slalom. Konec prihodnjega tedna je na sporedu Zlata lisica na Pohorju, kjer bo poslovilna tekma Tine Maze.

R. K.