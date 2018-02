Za slovo od OI pijana kanadski smučar in trener ukradla avto

Po streznitvi trojica izpuščena

26. februar 2018 ob 18:31

Pjongčang - MMC RTV SLO

Kanadski smučar prostega sloga Dave Duncan, njegova žena Maja Margrethe Duncan in trener William Ryan Raine si bodo sklepni del olimpijskih iger v Pjongčangu dobro zapomnili – zadnji večer so namreč zaradi pijanske kraje avta preživeli za zapahi.

Ledeno vreme v Pjongčangu se je za trojico izkazalo za prevelik zalogaj, saj pravijo, da so vozilo odpeljali zato, ker je bilo "premrzlo za hojo do hotela". Po njihovih navedbah v avtomobilu ni bilo nikogar, motor pa je bil prižgan.

Lokalna policija je trojico ustavila, ko se je peljala z ukradenim rožnatim hummerjem iz središča Pjongčanga do tri kilometre oddaljene olimpijske vasi.

Vir iz južnokorejske policije je za CNN povedal, da je imel Raine, ki je bil za volanom, eno uro po kraji vozila v krvi 1,62 promila alkohola. To je več kot trikrat več, kot je dovoljeno v Južni Koreji (to je 0,5 promila, tako kot je v Sloveniji).

Komite globoko razočaran

Vse tri Kanadčane so po kraji avtomobila aretirali, pri čemer je bil Raine obtožen tudi vožnje v alkoholiziranem stanju.

Organizacijski odbor OI v Pjongčangu je incident potrdil in ob tem sporočil, da je trojica sodelovala z oblastmi.



Kanadski olimpijski komite se je za neljubi dogodek z izjavo vseh vpletenih opravičil. "Od naših športnikov in članov ekipe pričakujemo, da se bodo vedli odgovorno ter v skladu s kanadskimi in olimpijskimi vrednotami. Globoko smo razočarani nad obnašanjem teh posameznikov," je sporočil Chris Overholt, predsednik kanadskega olimpijskega komiteja.

"Odraz slabe presoje"

Ločeno izjavo sta podala tudi osramočena zakonca Duncan: "Globoko nama je žal. Najino vedenje je bilo odraz slabe presoje in ni bilo na ravni, ki se pričakuje od članov kanadske olimpijske ekipe ali Kanadčanov."

Višji trener William Ryan Raine je medtem svoja dejanja označil za "neopravičljiva" in se v izjavi za javnost opravičil lastniku ukradenega vozila. "Besede ne morejo opisati, kako zelo žal mi je. Razočaral sem svoje kolege, prijatelje in družino."

Trojico so po streznitvi naslednji dan, ko je korejska policija tudi končala preiskavo, izpustili.

