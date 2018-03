Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Marit Björgen se je na zadnji tekmi sezone veselila nove zmage. Foto: Reuters Dodaj v

Za slovo od sezone zmagi Björgenove in Bolšunova

Anamarija Lampič 26.

18. marec 2018 ob 12:44,

zadnji poseg: 18. marec 2018 ob 16:02

Falun - MMC RTV SLO, STA

Norvežanka Marit Björgen je zmagovalka zasledovalne preizkušnje v Falunu, s katero se je končala sezona svetovnega pokala smučarskih tekačic.

Drugo mesto je na 10 km dolgi progi osvojila Američanka Jessica Diggins, ki je zaostala 16,7 sekunde, tretja pa je bila (potem ko je v ciljnem šprintu ugnala Norvežanki Ragnhild Hago in Astrid Uhrenholdt Jacobsen) še ena Američanka, Sadie Bjoernsen, z več kot minuto "zamude".

"Tekma je bila težka. Vesela sem zmage. Jessica je pritiskala, bila je boljša na lažjih delih proge," je povedala Björgenova.

Anamarija Lampič je bila z zaostankom dobrih treh minut 26.: "Zelo sem zadovoljna, da sem osvojila točke v zame najtežji disciplini. Tudi zaostanek ni bil velik. Največjo težavo sem imela v prvem krogu, tako kot vedno na teh zasledovalnih tekmah, a potem je steklo, začela sem loviti druge. Šestindvajseto mesto je zelo lep rezultat," je povedala Lampičeva, ki se je s tem dosežkom prebila med najboljšo trideseterico v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Zmage v skupnem seštevku se je veselila Norvežanka Heidi Weng, ki je zadnjo preizkušnjo končala na 18. mestu. Štirideset točk je na koncu zaostala Digginsova.

Klaebo najmlajši zmagovalec v zgodovini

Na zasledovalni preizkušnji na 15 kilometrov je slavil Rus Aleksander Bolšunov (35:03,3), za njim pa sta se uvrstila Kanadčan Alex Harvey (+47,1) in Švicar Dario Cologna (+47,5). Edini slovenski predstavnik Miha Šimenc je zasedel 77. mesto, za zmagovalcem pa je zaostal 11:20,3 minute.

Johannes Klaebo, ki si je skupno zmago zagotovil že prej, je zasedel 25. mesto. Z 21 leti je postal tudi najmlajši skupni zmagovalec.

10 km zasledovalno (Ž): 1. M. BJÖRGEN NOR 24:18,9 2. J. DIGGINS ZDA +16,7 3. S. BJOERNSEN ZDA 1:11,5 4. R. HAGA NOR 1:12,0 5. A. U. JACOBSEN NOR 1:12,8 ... 26. A. LAMPIČ SLO 3:08,2 51. A. ČEBAŠEK SLO 5:18,7 Ženske: 1. H. WENG NOR 1.476 2. J. DIGGINS ZDA 1.436 3. I. F. OESTBERG NOR 1.414 4. K. PÄRMÄKOSKI FIN 1.220 5. M. BJÖRGEN NOR 1.078 ... 30. A. LAMPIČ SLO 216 46. K. VIŠNAR SLO 129 58. V. FABJAN SLO 72 62. A. ČEBAŠEK SLO 60 90. N. RAZINGER SLO 11



15 km zasledovalno (M): 1. A. BOLŠUNOV RUS 35:03,3 2. A. HARVEY KAN +47,1 3. D. COLOGNA ŠVI 47,5 4. M. SUNDBY NOR 48,7 5. M. VILEGŽANIN RUS 50,3 77. M. ŠIMENC SLO 11:20,3 Moški: 1. J.-H. KLAEBO NOR 1.409 2. D. COLOGNA ŠVI 1.290 3. M.-J. SUNDBY NOR 1.261 4. A. HARVEY KAN 1.179 5. A. BOLŠUNOV RUS 1.152 125. J. LAMPIČ SLO 12 133. M. ŠIMENC SLO 8

