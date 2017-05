Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Letos se bodo točkovali tudi vratolomni spusti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za spust s klancev enake nagrade kot za hribolazce

Izbrali deset spustov med 8. in 20. etapo

3. maj 2017 ob 11:22

Rim - MMC RTV SLO/STA

V petek se na Sardiniji začenja že 100. kolesarska Dirka po Italiji. Giro bo ob jubileju postregel z nekaterimi novostmi, ki pa pri kolesarjih niso požele velikega odobravanja.

Med drugim naj bi bili najboljši spustaši s klancev deležni enakih nagrad kot najboljši hribolazci.

Prireditelji so razkrili, da bodo letos posebej točkovali tudi tiste, ki se bodo z vrhov najhitreje spuščali v dolino. Za najboljše spustaše naj bi bilo tako kot za seštevek najboljših hribolazcev na voljo 5.000 evrov za skupno zmago. Združenje kolesarjev je zato že povzdignilo glas in dejalo, da je "to dejanje nevarno in neodgovorno".

Prireditelji so za posebno razvrstitev v spustu izbrali deset preizkušenj med 8. in 20. etapo, kjer bodo merili čas. Med temi so tudi sloviti spusti s prelazov Tonale, Pordoi in Monte Grappa. Najhitrejših pet kolesarjev bo prejelo točke, na podlagi katerih bodo nato razglasili najboljše spustaše. Do novosti se je preko socialnih omrežij negativno opredelilo že precej tekmovalcev.

R. K.