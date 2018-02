Za srebrno nagrado Fak iz telesa iztisnil, kolikor se je dalo

Boe: Ko je Fak v formi, ga je težko premagati

15. februar 2018 ob 16:17

Pjongčang - MMC RTV SLO

"Po zadnjih dveh tekmah je bilo zelo težko. Da se pobereš iz tega, moraš imeti zares razčiščene stvari v glavi," je po osvojenem olimpijskem srebru povedal Jakov Fak.

30-letni biatlonec iz Mrkopalja je pred začetkom iger v Pjongčangu dejal, da ga zanima le raven, ki prinaša kolajno. Letošnjo sezono je začel imenitno, ko je na uvodu zime tudi trikrat stal na odru za zmagovalce. Bil je tako uspešen, da je v Južno Korejo prišel kot tretji biatlonec svetovnega pokala, četudi v zadnjem mesecu rezultati, ki so bili posledica težav z zdravjem, niso bili tako vrhunski. Vprašljiva je bila predvsem raven njegovega teka.

Na prvih dveh biatlonskih preizkušnjah v Pjongčangu se ni znašel. V težkih razmerah, ko je bilo zelo mrzlo, za še težje pogoje pa je poskrbel veter, ko so sunki povzročali težave na strelišču, hkrati pa je dajal občutek še nižjih temperatur, mu ni šlo. Na sprintu je bil 23., na povsem ponesrečenem nastopu na zasledovanju pa 47. Po nastopih ni bil posebej razočaran oziroma je ostal miren. In prav je imel. Priložnosti sta bili še dve, Jakov pa je izkoristil že prvo in še enkrat dokazal, da je mož za velike tekme. Vse to je potrdil na individualni preizkušnji, kjer vsaka napaka na strelišču prinaša velik časovni pribitek minute, hkrati pa je treba preteči kar 20 kilometrov in zares se pokaže vse biatlonsko znanje tekmovalca.

Iz telesa iztisnil, kolikor se je dalo

"Vedel sem, da bo dober dan. Po vsakem streljanju sem dobil informacije o progi, kje sem in kako gre. Nekaj časa sem izgubljal v teku, a moja taktika je bila, da ne grem čez rob zmožnosti, da se tako ne izčrpam preveč, saj bi imel potem težave na streljanju in tudi na progi. Dirka je dolga in moral sem ves čas pametno držati ritem, da nisem šel predaleč. Po tretjem streljanju sem dobil informacijo, da moram na zadnjem postanku zadeti vseh pet tarč, če se hočem boriti za najvišja mesta oziroma kolajno. Ko dobiš tak podatek, je kar težko, a vseeno mi je uspelo streljati "ničlo" in nagrada je tu," je bil presrečen Fak.

Čeprav na progi ni bil najhitrejši, pa je z izjemno zanesljivim streljanjem osvojil drugo olimpijsko medaljo v karieri in prvo, odkar nastopa pod slovensko zastavo. Vendarle pa je tudi v smučini stopnjeval ritem in za zadnji krog mu je ostalo dovolj moči. Četudi je bil izjemni Norvežan Johannes Thingnes Boe premočan, saj je zlato osvojil kljub pribitkoma dveh minut zaradi napak na strelišču, pa je pridobil čas proti na koncu tretjemu Daniel Landertingerju. Avstrijec je imel, ko je zadnjič zapustil strelišče, najboljši čas.

"Res je, da sem na igre prišel dobro pripravljen. Johannes je bil tokrat izjemno hiter in zato je tudi zmagal. Potrudil sem se maksimalno, kot sem se lahko, da bi v smučini zmanjšal to razliko, a preprosto zanj ni šlo. Ko sem izvedel, da moram za olimpijsko medaljo streljati ničlo, res ni preprosto, a zato delamo od otroštva. Včasih se zgodi kakšna napaka ali pripeti smola, toda tokrat je bilo vse na moji strani. Za zadnji strel sem res malce počakal, a zato, ker se mi solzijo oči, ko pridemo na strelišče. Imam malce težav s tem, a sem dobro opravil nalogo. Ko sem zadel vseh 20 strelov, sem vedel, da se je treba boriti do konca. Zadnje štiri kilometre, ko jih pretečeš že 16, ni lahko. Tempiral sem po svojih zmožnostih, poskusil sem iztisniti iz telesa, kolikor sem lahko. Ostalo je nekaj moči, ampak za Johannesa na primer ni bilo dovolj goriva," je srebrni olimpijec opisal konec tekme.

Boe: Jakov je eden najboljših biatloncev

"Taktično sem si zamislil, kako bom tekel. Že od začetka sem vedel, da malce izgubljam čas proti vodilnim, a jaz moram teči glede na občutke v telesu. V zadnjem krogu sem se maksimalno potrudil, res je tudi, da mi je Mitja Drinovec zelo pomagal na zadnjem smuku. Dvakrat me je močno porinil in mi dodal še kakšne kilometer hitrosti, zato res hvala, Mitja," se je Fak še zahvalil reprezentančnemu kolegu. V cilj je prišel 14 sekund pred Landertingerjem in le pet za Boejem. "Seveda si jih je in tako mora biti," je v šali odgovoril na vprašanje, ali je videl, da si je Norvežan v cilju, ko je spremljal njegov nastop pošteno grizel nohte.

Boe, ki letos bije epske biatlonske bitke s tokrat petim Martinom Fourcadom, ki je boj za kolajno izgubil po dveh zgrešenih strelih na zadnji postaji, je po dveh ponesrečenih predstavah dokazal svojo moč. V smučini je bil neverjeten in prvo olimpijsko zlato osvojil kljub dvema zgrešenima streloma. Svoj dan je opisal za neverjetnega, z izbranimi besedami pa je govoril tudi o Faku: "Jakov je eden najboljših biatloncev in izjemen fant. Včasih pridejo slabe sezone oziroma zime, ko jih športnik zaradi bolezni ali kakšnih drugih težav, ko preprosto ne gre, izpusti. Jakov se je po težavah vrnil. Ko je v formi, ga je težko premagati. Mislim, da ima letos najboljši odstotek streljanja in to je močan adut. Vedno lahko strelja 'ničlo'."

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik

