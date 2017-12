Za svetovno krono Norveška in Francija

Slovenke v uvodnem krogu presenetile Francozinje

15. december 2017 ob 17:31,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 22:26

Hamburg

V finalu svetovnega rokometnega prvenstva v Nemčiji se bodo pomerile Norvežanke in Francozinje. Prve so v Hamburgu z 32:23 izločile Nizozemke, druge pa s 24:22 Švedinje.

Norvežanke so hitro pokazale zobe. S čvrsto obrambo 6-0 so ustavile nizozemski napad, na drugi strani pa pridno polnile mrežo nasprotnic, tudi iz protinapadov. Semafor je po desetih minutah kazal 8:1. Nizozemska selektorka je vzela minuto odmora, ki pa ni pomagala. Norveška ni popuščala, tako da je ob polčasu vodila s 17:10.

Drugi del ni prinesel sprememb. Norvežanke so nadaljevale v ritmu, ki mu Nizozemke niso mogle slediti. Tako je precej pred koncem postalo jasno, da so severnjakinje prve finalistke. Najboljša strelka tekme je bila Nora Mörk, ki je dosegla osem golov.

Pineaujeva dosegla odločilni zadetek

Drugi polfinale je bil bistveno bolj izenačen. Švedinje so dobile polčas z 12:11. Francozinje so v drugem povedle s +4 (19:15), a so se Švedinje vrnile. V napeti končnici je odločitev padla minuto in pol pred koncem, ko je pri izidu 23:23 odločilni zadetek dosegla Allison Pineau. Švedinje so nato zapravile napad, na drugi strani pa je Blandine Dancette postavila končni izid. Za igralko tekme je bila razglašena francoska vratarka Amandine Leynaud. Spomnimo, Francijo so v uvodnem krogu prvenstva s 24:23 premagale Slovenke.

ROKOMET (Ž)



SVETOVNO PRVENSTVO 2018



Polfinale:

Nizozemska - NORVEŠKA 23:32 (10:17)

Abbingh in van der Heijden 5; Mörk 8, Oftedal 6, Kristiansen 5.

Švedska - FRANCIJA 22:24 (12:11)

Hagman 8; Lacrabere 5, Pineau 4.



Finale (17.30) in tekma za 3. mesto (14.30) bosta v nedeljo.



Četrtfinale:

ŠVEDSKA - Danska 26:23 (13:12)



FRANCIJA - Črna gora 25:22 (12:10)



NIZOZEMSKA - Češka 30:26 (17:16)



NORVEŠKA - Rusija 34:17 (15:8)

A. V.