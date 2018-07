Za uvod v novo sezono Aluminij po preobratu ugnal Celje

28. sezona državnega nogometnega prvenstva se je začela v Kidričevem, kjer je Aluminij premagal Celje (2:1). Mož odločitve je bil z bele točke Matic Vrbanec.

Domači kapetan je enajstmetrovko uspešno izvedel v 59. minuti, ko je prekršek za najstrožjo kazen izsilil Rok Kidrič. Visokorasli napadalec je v 20. minuti z glavo izid izenačil na 1:1. Šest minut prej pa je z bele točke Celjane v vodstvo popeljal Rudi Požeg Vancaš. Z roko je po podaji celjske desetice igral Ivan Kontek. Po dve tekmi uvodnega kroga Prve lige bosta še v soboto in nedeljo.

Požeg Vancaš je v 14. minuti prodiral v kazenskem prostoru in z leve strani skušal podati pred vrata Mitji Lotriču, ki je utekel, ob podaji pa je žoga v roko zadela Konteka. Andrej Žnidaršič je brez obotavljanja pokazal na belo točko, enajstmetrovko pa je zanesljivo izvedel Požeg Vancaš. Šest minut pozneje se je zatresla tudi gostujoča mreža, ko je Erik Gliha s prostega strela poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Kidrič visoko skočil in žogo pred Elvedinom Džinićem preusmeril za hrbet Metoda Jurharja.

Takoj zatem je Lotrič po podaji Požega Vancaša prišel mimo Damirja Grgića, vendar je dobro posredoval Luka Janžekovič. V naslednjem napadu je bilo vroče tudi pred celjskimi vrati. Za hrbet gostujoči obrambi je žogo poslal Nemanja Jakšić. Ibrahim Mensah se je sprehodil v kazenskem prostoru, prišel do strela in žogo že poslal med nogama Jurharju, a je na golovi črti pravočasno posredoval Džinić. V 26. minuti so Celjani izpeljali hitro akcijo, ki jo je začel razigrani Požeg Vancaš. Po desni strani je stekel Janez Pišek, ki je po tleh žogo poslal pred vrata, Lotrič je prišel do strela, a se je znova izkazal razpoloženi Janžekovič.

Osem minut pozneje je bil domači vratar na mestu tudi po poskusu Požega Vancaša, ki je do strela z roba kazenskega prostora prišel po lepem preigravanju. Nato sta z Lotričem dobro sodelovala v uigrani akciji po podaji s kota, a je celjska desetica tokrat merila prek vrat. V 36. minuti je z glavo okvir vrat zadel Tilen Pečnik, na drugi strani pa se je prečka zatresla po strelu Dejana Petroviča, ki se je znašel v odličnem položaju v kazenskem prostoru, ko sta si pred tem dvakrat izmenjala žogo z Antonom Rogino.

Jurhar v kazenskem prostoru podrl Kidriča

Celjani so bili nevarni že v uvodni minuti drugega dela. Pečnik je zatresel zunanji del mreže, zatem pa je žoga po močnem strelu Nina Pungerška zletela mimo vrat. V 59. minuti je Aluminij povedel. Akcijo je začel Petrovič, ki je poslal dolgo žogo v kazenski prostor. Za hrbet gostujoči obrambi je prišel Kidrič, spravil žogo prek Jurharja, ki je prepozno reagiral in podrl domačega napadalca, Vrbanec pa je enajstmetrovko natančno izvedel.

Sedem minut pozneje bi lahko Aluminij povišal prednost. Slabo so bili postavljeni celjski branilci, ki so naredili veliko napako. Kombinirala sta rezervista, Alen Krajnc je lepo podal, sam je proti Jurharju stekel Francesco Tahiraj, ki pa je okleval in gostujočemu vratarju omogočil, da je pravočasno posredoval. V zaključku srečanja so Celjani pritisnili. Z dobrih 20 metrov je s prostega strela v 86. minuti ustrelil Tadej Vidmajer. Zadel je živi zid, a prišel do odbite žoge, streljal z volejem, a se je znova izkazal Janžeković, ki je dve minuti pozneje dobro posredoval tudi po strelu Pungarška z razdalje.

Gorica – Olimpija na TV SLO 2 in MMC-ju

V soboto bo najprej v Murski Soboti ob težko pričakovani vrnitvi v prvoligaško druščino Mura gostila kranjski Triglav, zatem pa zvečer Olimpija, ki je lani osvojil dvojno domačo krono, začenja obrambo naslova na gostovanju pri Gorici. Dvoboj iz Nove Gorice boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju, kjer si boste vsak krog lahko ogledali eno tekmo. V nedeljo nato podprvak Maribor gostuje v Velenju pri Rudarju, prvi krog pa se bo končal s tekmo Domžale – Krško.

Prva liga, 1. krog:

ALUMINIJ - CELJE 2:1 (1:1)

300; Kidrič 20., Vrbanec 59./11-m; Požeg Vancaš 14./11-m

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Grgić, Kontek, Gliha ( 80./Marinšek), Petrovič, Klapan ( 58./Tahiraj), Mensah , Vrbanec , Rogina ( 58./Krajnc), Kidrič .

Celje: Jurhar, Andrejašič, Zaletel ( 80./Lupeta), Džinić, Vidmajer, Cvek, Pungaršek, Pišek ( 61./Novak), Pečnik ( 60./Vizinger), Požeg Vancaš , Lotrič.

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)

Sobota ob 18.00:

MURA - TRIGLAV



Ob 20.15 (prenos na TV SLO 2/MMC-ju):

GORICA - OLIMPIJA



Nedelja ob 18.15:

RUDAR - MARIBOR



Ob 20.15:

DOMŽALE - KRŠKO

