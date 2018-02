Za uvod v pomlad remi med Ankaranom in Aluminijem

V soboto prvi spomladanski krog

20. februar 2018 ob 15:31

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

V Ajdovščini so se na zaostali tekmi jesenskega dela državnega prvenstva pomerili nogometaši Ankarana Hrvatinov in Aluminija. Srečanje se je končalo z 1:1, potem ko je za "domače" v 90. minuti izenačil Vedran Gerc.

V vetrovni Ajdovščini so pred praznimi tribunami v 40. minuti povedli gostje, potem ko je Ibrahim Mensah zadel z glavo po podaji Maria Jurčevića z leve strani.

Gosti so imeli novo lepo priložnost v 47. minuti, ko je Marinšek s 14 metrov žogo poslal malo mimo vrat, tri minute zatem pa je Primož Bužan obranil strel Marka Nunića z glavo iz bližine. V 57. minuti je mimo gola žogo poslal še Denis Šme, 19 minut pozneje pa je Alen Krajnc s 14 metrov zadel še prečko gola Ankarana.

V 79. minuti je do novega strela prišel Nunić, strel z desne strani je znova ustavil Bužan. V 90. minuti pa so gostitelji tekme prišli do izenačenja, ko je žoga prišla do Gerca, ta pa je malce znotraj kazenskega prostora sprožil in z nizkim strelom premagal Luko Janžekoviča.

Ankarančani bodo odprli tudi prvi spomladanski krog, saj se bodo v soboto ob 13.00 pomerili s Triglavom.

DRŽAVNO PRVENSTVO



PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE



PRELOŽENA TEKMA (Ajdovščina):

ANKARAN HRVATINI - ALUMINIJ 1:1 (0:1)

Gerc 90.; Mensah 40.

Ankaran Hrvatini: Bužan, Humar (79./Matošević), Pahor, Badžim, Mate, Šolaja (63./Smiljanić), Burkić, Suljić, Vodeb , Bordon, Gerc .

Aluminij: Janžekovič, Jurčević, Šme, Zeba , Jakšić, Petrovič, Vrbanec, Krajnc, Marinšek, Mensah (70./Štor), Nunić.

Sodnik: Vojko Goričan (Lope pri Poljčanah)



19. KROG

Sobota ob 13.00:

ANKARAN HRVATINI - TRIGLAV



Ob 15.00:

RUDAR - DOMŽALE



Ob 16.55:

MARIBOR - ALUMINIJ



Nedelja ob 13.00:

KRŠKO - GORICA



Ob 16.55:

OLIMPIJA - CELJE

Lestvica: MARIBOR 18 13 4 1 32:11 43 OLIMPIJA 18 12 4 2 30:8 40 DOMŽALE 18 9 4 5 33:16 31 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 CELJE 18 6 6 6 22:24 24 GORICA 18 7 2 9 21:26 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 18 4 5 9 20:28 17 TRIGLAV 18 3 5 10 16:32 14 ANKARAN HRVATINI 18 1 6 11 16:41 9

A. V.