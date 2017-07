Za uvod v tretji krog posavsko-gorenjski obračun

Derb kroga v soboto ob 20.20

28. julij 2017 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z dvobojem Krško - Triglav se bo nocoj ob 20.00 začel tretji krog državnega nogometnega prvenstva. Maribor bo z Rudarjem igral v soboto, preostale tekme pa bodo v nedeljo.

Krčani so v prvem krogu premagali Gorico, nato pa izgubili z Aluminijem. Po dva zadetka na oveh tekmah je dosegel 21-letni srbski napadalec Milijan Škrbić, ki je s štirimi goli prvi strelec slovenske lige. Novinci v prvoligaški druščini Triglavani še niso okusili slasti zmage. Po remiju na uvodni tekmi proti Ankaranu so bili v drugem krogu na pragu uspeha proti Mariboru, vendar varovanci Tončija Žlogarja v zaključku niso zdržali pritiska vijoličastih.

"Sebi in ostalim smo dokazali, da lahko enakovredno igramo proti sleherni ekipi v Sloveniji. Maribor je državni prvak, s tem najboljša slovenska ekipa v tem trenutku, mi pa smo bili večji del tekme vsaj enakovredni. Zmago bomo napadli že v Krškem, to pa so tudi tekme proti podobnim ekipam, ko moramo bolj realno iskati točke," je povedal kapetan Kranjčanov Elvis Džafić.

Krško in Triglav se bosta v prvi ligi pomerila prvič. V drugi ligi sta se ekipi pomerili na 26 tekmah, uspešnejši pa so Gorenjci, ki so slavili enajstkrat. Krško je dobilo le štiri tekme.

Derbi kroga bo v soboto ob 20.20 v Ljudskem vrtu, kjer bosta 100-odstotni izkupiček branila Maribor in Rudar. Šest točk je v prvih dveh krogih zbrala tudi Olimpija, ki se bo v nedeljo ob 16.50 v Stožicah pomerila z Aluminijem.

3. KROG

Petek ob 20.00:

KRŠKO - TRIGLAV



Sobota ob 20.20:

MARIBOR - RUDAR



Nedelja ob 16.50:

OLIMPIJA - ALUMINIJ



Ob 18.00:

ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE



Ob 20.00:

CELJE - GORICA

Lestvica: OLIMPIJA 2 2 0 0 5:1 6 RUDAR 2 2 0 0 5:2 6 MARIBOR 2 2 0 0 4:2 6 ALUMINIJ 2 1 0 1 4:3 3 DOMŽALE 2 1 0 1 5:2 3 KRŠKO 2 1 0 1 4:5 3 TRIGLAV 2 0 1 1 2:3 1 ANKARAN HRVATINI 2 0 1 1 1:3 1 GORICA 2 0 0 2 1:4 0 CELJE 2 0 0 2 1:7 0

R. K.