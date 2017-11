Za zmago na 400. tekmi risov v podaljšku zadel Tičar

Latvija na prvi tekmi premagala Belorusijo

9. november 2017 ob 20:02,

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 23:04

Cergy - MMC RTV SLO, STA

Slovenski hokejisti so uspešno začeli Turnir evropskega izziva. S 3:2 so ugnali gostitelje Francoze. Za zmago na 400. tekmi slovenske reprezentance je v podaljšku zadel Rok Tičar.

Kari Savolainen, ki se je po 12 letih vrnil na slovensko klop, je prvič v novem mandatu vodil rise. Turnir v Cergyju je izjemno pomemben za uigravanje, saj je to zadnji preizkus pred vrhuncem sezone, ko bo Slovenija februarja v Pjongčangu drugič nastopila med olimpijsko druščino. Čeprav je Savolainen sestavil močno ekipo, pa v Franciji le nima popolne zasedbe, saj so sestavo krojile nekatere poškodbe. Tako je med drugim manjkal Jan Muršak, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu elite proti Franciji dosegel edini slovenski gol (4:1).

V drugi tretjini zadela Sabolič in Kuralt

Povsem po načrtih Slovenije se tekma ni začela. Izbranci Savolainena so imeli dve številčni prednosti zaporedoma, ki pa ju kljub pritiskom niso izkoristili. Na drugi strani se je nekajkrat izkazal Matija Pintarič, ki je dobil prednost v vratih pred Gašperjem Krošljem in povratnikom v reprezentanci Robertom Kristanom. Vendarle pa je vratar, ki si kruh služi v Franciji, klonil v 13. minuti, ko ga je premagal Damien Fleury.

Slovenija je toliko bolje začela drugo tretjino, ko je hitro izenačil Robert Sabolič. Sledil je francoski "power-play", ob katerem je večkrat dobro posredovala slovenska obramba na čelu s Pintaričem, potem pa so gostitelji zapravili še lepo priložnost, ko je slovenski vratar ustavil nevaren poskus Olivierja Damena Malke. Kazen je sledila še pred koncem druge tretjine, ko je za slovensko vodstvo v 38. zadel Anže Kuralt.

Odločitev že v prvi minuti podaljška

V 45. minuti je izenačil Charles Betrtand. Tičar je imel nato spet lepo priložnost, deset minut pred koncem pa gostiteljem ni uspelo izkoristiti dveh zaporednih izključitev na slovenski strani. Ob koncu tekme so risi močno pritisnili (razmerje strelov je bilo na koncu 47:37), a spremembe izida ni bilo, zato pa je tekmo že v prvi minuti podaljška odločil Tičar.

Na uvodni tekmi turnirja v Cergyju je Latvija, s katero se bo Slovenija srečala v petek, s 7:5 odpravila Belorusijo. Pred letom dni so se risi pomerili z Latvijo, Belorusijo in Francijo že na Bledu. Tokrat je na sporedu drugi turnir od predvidoma štirih med omenjenimi reprezentancami.

1. krog:

FRANCIJA - SLOVENIJA

2:3 (1:0, 0:2, 1:0) - v podaljšku

Fleury 13., Bertrand 42.; Sabolič 24., Kuralt 38., Tičar 61.



BELORUSIJA - LATVIJA

5:7 (0:2, 2:0, 3:5)

2. krog, petek ob 16.30:

LATVIJA - SLOVENIJA

Ob 20.00:

BELORUSIJA - FRANCIJA

3. krog, sobota ob 18.00:

FRANCIJA - LATVIJA

Ob 20.00:

SLOVENIJA - BELORUSIJA

T. J.