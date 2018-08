Začasni trener Olimpije: "Zadovoljni bomo s kakršnokoli zmago"

Finci brez nekdanjega zmaja Filipa Valenčiča

8. avgust 2018 ob 12:59

Ljubljana,Maribor - MMC RTV SLO

Okoli Olimpije se spet dviguje prah, tokrat zaradi možne prodaje kluba s strani Milana Mandarića drugim tujim vlagateljem, a v Stožicah zatrjujejo, da so vse moči usmerjene v evropsko napredovanje prek HJK Helsinkov.

"Sam sem tukaj, da zaščitim igralce pred zunanjim dogajanjem in jih usmerim na tekme. Razmišljamo o sebi, o igri in kako se lotiti nasprotnika," je začasni trener Olimpije Aleksandar Linta priznal, da so govorice o prodaji kluba nova motnja za slovenske prvake, ki jih čaka velika evropska priložnost. Vodstvo kluba je sicer v torek zanikalo, da bi se v kratkem kaj spremenilo v vodstveni in finančni strukturi ljubljanskega kluba.

Kapun zdaj kar prvi napadalni adut

"Želimo si, da začnemo zmagovati. Tako v prvenstvu kot v Evropi, kjer si želimo napredovanja. Imamo res lepo priložnost. Počasi smo začeli dosegati gole, a jih še vedno prejemamo preveč. A sem optimističen, da se bo naša običajna prevlada v igri poznala tudi pri izidih," si zmag želi Nik Kapun, ki se je končno vrnil v prvo postavo Olimpije, kjer je bil na zadnjih tekmah z 2 goloma in 2 podajama najboljši posameznik, četudi so zeleno-beli v minulem tednu samo remizirali tako v Belfastu na povratni tekmi s Crusaders kot na prvi domači ligaški tekmi s Celjem (2:2).

Ideal je lepa zmaga, a štejejo izidi

"Zadovoljni bomo s kakršnokoli zmago. Ni velike umetnosti: kdaj z dobro igro izgubiš, drugič s slabo predstavo zmagaš, idealno je seveda, da z lepo igro dobro zmagaš. Vsekakor je to ideal, a štejejo zmage," je Linta dal vedeti, da proti Helsinčanom ne bo štel vtis, število v strelih ali poskusih, temveč samo izid in to skupni po obeh tekmah v slovenski in finski prestolnici.

"Počasi se kocke zlagajo in dobivamo prvo enajsterico," je Linta napovedal, da bo v prihodnje manj menjav v začetni postavi in eksperimentiranja s sistemom. "Prvih 45 minut proti Celju je igra, ki si jo želim in kar moramo igrati, vendar moramo znati tako odigrati vseh 90 minut." je želja srbskega trenerja, ki je ob tem ponovil svoje vodilo: "Brez izgovorov!"

Vročinski adut dodatna domača prednost

"HJK je že našel svojo formo in igro. V prvenstvu so odigrali že 22 tekem. Dominirajo v finski ligi. Dobro so se upirali Bateju (0:0 v gosteh in 0:1 doma). Iz svojih izkušenj na Islandiji kot igralec in trener lahko povlečem nordijske vzporednice. Njihova glavna moč je, da so moštvo, enota, ki deluje skupaj. So garaško-delovno moštvo," je nasprotnika opisal Linta, ki posamično ni želel izpostavljati nasprotnikovih adutov in slabosti. Vseeno je potrdil upanje, da bo na strani Ljubljančanov tudi vreme: "Vročinski val bi moral biti naša prednost. Tega Finci vseeno niso vajeni. A vse je v glavah. Če bomo na to računali in zanemarili, da lahko vročina škoduje tudi nam, se lahko opečemo. "

HJK letos razred zase na Finskem

Lani se je Olimpija pod takrat svežim trenerjem Igorjem Biščanom že opekla v kvalifikacijah Evropske lige proti klubu s Finske. Vaasa jim je zaprl vse poti do gola in letos je ravno neučinkovitost po vsega 50 dneh službe povzročila odhod trenerja Ilije Stolice. Zdaj pomočnika Aleksandra Linto čaka izziv v HJK Helsinkih, ki goji precej bolj ambiciozno igro kot Vaasa, ne nazadnje po 22 krogih finskega prvenstva z 10 točkami prednosti korakajo proti naslovu prvaka Finske. Tretjeuvrščena Vaasa zaostaja za 14 točk.

Valenčič brez nastopa proti nekdanjemu klubu

Vseeno pa v Stožicah navijači ne bodo priča vrnitve Filipa Valenčiča. Še lani najboljši igralec HJK-ja se je spomladi prvič sporekel s trenerjem Mikom Lehkouso, poleti pa se je spor zaostril in strelec 5 golov na 18 prvenstvenih tekmah se je ravno ob začetku evropske sezone znašel na stranskem tiru.

Da začnemo zmagovati, tako v prvenstvu kot v Evropi, kjer si želimo napredovati. Imamo res lepo priložnost. Novinar največjega finskega časopisa HS Ari Virtanen je potrdil, da je Valenčič ostal v Helsinkih, kjer sicer trenira tako z rezervisti kot tudi prvim moštvom, a ga zdaj od sredine julija ni več v postavah HJK-ja za tekme. Klub iz finske prestolnice sicer skuša prodati Ljubljančana, ki ima s HJK-jem sicer sklenjeno pogodbo do konca leta 2019. 26-letni napadalec, sicer otrok Olimpije, je tako ostal brez tekme, na kateri si je želel nastopiti na vsak način.

EVROPSKA LIGA, 3. PREDKROG, prvi tekmi



Četrtek ob 20.00:

OLIMPIJA - HJK HELSINKI



Sodnik: Benoit Millot (Francija)



Ob 20.45:

RANGERS - MARIBOR

Sodnik: Roi Reinshreiber (Izrael)

Povratni tekmi bosta 16. avgusta.

To. G.