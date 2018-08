Že uvod v drugo ligo prinaša derbi pretendentov za prvo ligo

Mura se je prebila v prvo ligo, Nafta pa je na koncu ostala brez 2. mesta in dodatnih kvalifikacij. Vseeno bo v 2. SNL ostal prekmurski derbi, saj so se v ligo vrnili Beltinci. Foto: www.alesfevzer.com

15 krogov do 25. novembra

4. avgust 2018 ob 08:05

Lendava - MMC RTV SLO

Slovenski nogometni prvoligaši so že dodobra zakorakali v sezono 2018/19, danes pa se začenja tudi drugoligaška sezona. Vrhunec uvodnega kroga prinaša dvoboj med lani tretjo Nafto in četrtimi Radomljami, ki naj bi krojili vrh 2. SNL tudi letos.

Prvak pretekle sezone Mura je seveda napredovala v prvo ligo, medtem ko drugouvrščena Drava v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve slovenske lige ni zmogla premagati Triglava Kranj. V 2. SNL tudi ni več izpadle Zarice in Veržeja, zato pa so novinci v 16-članski ligi Ankaran Postojna, Bilje in Beltinci. Ankaran Postojna? Izpadli prvoligaš brez pravega domovanja oz. ustreznega stadiona se je namreč združil s 56 km oddaljeno Postojno, kjer bo gostil domače tekme.