Začenja se sezona tekov, prvi preizkus v Sežani

Štart na 21 in na 9,4 km bo ob 11. uri

20. marec 2017 ob 20:28

Sežana - MMC RTV SLO

Pomlad je tu in z njo sezona rekreativnih tekov. Tradicionalno je prvi na vrsti Mali kraški maraton v Sežani, ki bo v nedeljo, 26. marca.

Toplo vreme je marca razveselilo tekače, ki so se lahko dobro pripravili na prvi preizkus tekaške forme. Štart Malega kraškega maratona bo ob 11. uri, ko bodo na progo (9.400 metrov) krenili tudi udeleženci rekreativnega teka.

Že prej bodo tekmovali predšolski otroci in otroci do 6. razreda. Ob 11.05 sledi še tek za šolske otroke od 7. do 9. razreda oziroma Mladi kraški maraton (2.500 metrov).

Tudi letos bo na prireditvenem prostoru organizirana tržnica kraških dobrot, kjer bo pester izbor ponudnikov omogočal nakup številnih kraških izdelkov.

Da se bodo tekači lahko po tekmovanju okrepčali s tradicionalno joto, pa najbrž ni treba posebej poudarjati.

T. O.