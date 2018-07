Začetek poletja spomnil na zimo: Stoch za uvod brez konkurence

Na sobotni ekipni tekmi Bartol, Pavlovčič, Naglič in Zajc

20. julij 2018 ob 19:35

Wisla - MMC RTV SLO

S kvalifikacijami za nedeljsko posamično tekmo se je v Wisli začela poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Prepričljivo najboljši je bil domači superšampion Kamil Stoch.

Poljski skakalni as iz Zakopan je v bližnji Wisli, kjer je lani na uvodu svetovnega pokala zasedel drugo mesto za Japoncem Džunširom Kobajašijem, pristal pri 137,0 m in s točkovnim seštevkom 138,9 za skoraj devet točk premagal konkurenco. Najbolj se mu je približal rojak Piotr Žyla, tretji pa je bil Nemec Karl Geiger. Lani je na poletni veliki nagradi sicer blestel Poljak Dawid Kubacki, zima pa je bila vsa v znamenju Stocha, ki je prepričljivo slavil v svetovnem pokalu, dobil je tudi novoletno turnejo in bil zlat na veliki napravi v Pjongčangu.

Četrto mesto je zasedel Japonec Jukija Sato, za njim pa se je uvrstil že prvi Slovenec, najmlajši izmed sedmerice, ki nastopa v Wisli, Timi Zajc, ki je skočil 128,5 m. Tudi preostalih šest, ki jih je novi trener Gorazd Bertoncelj popeljal na Poljsko, je šlo čez kvalifikacijsko sito. Tomaž Naglič je bil s 123,5 m 18., Tilen Bartol z enako daljavo 19., Bor Pavlovčič je pristal pri 121,0 m in bil 28., 119,0 m Anžeta Laniška je zadostovalo za 41. mesto, za las pa sta se na nedeljsko tekmo uvrstila tudi Domen Prevc (114,0 m) in Anže Semenič (112,0 m), ki sta bila 49. in 50.

V soboto bo na skakalnici Malinka, ki sicer nosi ime poljske legende Adama Malysza, ekipna preizkušnja, Slovenijo pa bodo zastopali Bartol, Pavlovčič, Naglič in Zajc.

Spored poletne velike nagrade:

21.–22. 7.: Wisla

28. 7.: Hinterzarten



4. 8.: Einsiedeln

11. 8.: Courchevel



19. 8.: Frenštat

24.–25. 8.: Hakuba



9. 9.: Čajkovski

22.–23. 9.: Rasnov



30. 9.: Hinzenbach

3. 10.: Klingenthal

T. J.