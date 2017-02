Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 14 glasov Ocenite to novico! Nemčijo so zastopali Vanessa Hinz, Laura Dahlmeire, Arnd Peiffer in Simon Schempp. Foto: EPA Martin Fourcade je s Francijo osvojil srebro, kar je že njegova 21. medalja na svetovnih prvenstvih. Foto: EPA Sorodne novice Fak ne bo tekmoval na svetovnem prvenstvu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Začetek SP-ja v biatlonu z nemškim slavjem, Slovenija 18.

Slovenija v postavi Bauer, Dovžan, Gregorin in Eržen

9. februar 2017 ob 09:33,

zadnji poseg: 9. februar 2017 ob 16:57

Hochfilzen - MMC RTV SLO/STA

S tekmo mešanih štafet se je v Hochfilznu začelo svetovno prvenstvo v biatlonu. Prvo zlato medaljo je osvojila Nemčija, druga je bila Francija, tretja pa Rusija. Slovenija je zasedla 18. mesto.

Ob odsotnosti Jakova Faka, ki v Avstriji ne nastopa, so tekmovali Klemen Bauer, Miha Dovžan, Teja Gregorin in Anja Eržen, ki so zaostali za pričakovanji. Zaostali so skoraj štiri minute in pol. Imeli so 13 poprav, dvakrat pa so morali v kazenski krog in dosegli eno najslabših štafetnih uvrstitev do zdaj. Pred leti je bila v tej disciplini Slovenija izredno močna, saj so Fak, Bauer, Gregorinova in Andreja Mali na prvenstvu 2012 v Ruhpoldingu osvojili srebrno kolajno.

Solidno je začela Gregorinova, ki je bila po dveh streljanjih z zadetimi 10 streli na 10. mestu, predala pa je 11. "Zelo me veseli popoln strelski nastop. V teku pa nekako ni šlo, kot je treba, a tudi smučke niso stekle tako, kot sem si želela. Upam, da bo v sprintu tek boljši, saj je tekma pomembna tudi za zasledovanje in morebitno uvrstitev na tekmo s skupinskim startom," je povedala Gregorinova.

Po nastopu Anje Eržen, ki je morala enkrat v kazenski krog, je Slovenija zdrsnila na 18. mesto. "Na treningih je bilo streljanje dobro, danes pa je bil pritisk prevelik," je zgrešene strele razložila Erženova. Dovžan je s tremi strelskimi popravami povečal zaostanek, a obdržal 18. mesto, Bauer pa je prav tako enkrat zavil v kazenski krog, na koncu pa si je v smučini vendarle spet priboril vsaj izhodiščno 18. mesto. "Želel sem si pridobiti čim več in opraviti generalko pred sprintom, a mi je to spodletelo. Mislim, da sem izgubil koncentracijo, ker sem tekel v slabem položaju v ozadju," je za TV Slovenija razložil Bauer.

Fourcade in Šipulin izkoristila napako Italijana

Nemcem so družbo na odru za zmagovalce delali še Francozi in Rusi. Nemci, ki so nastopili v postavi Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer in Simon Schempp, so imeli ob zadnji predaji 20 sekund naskoka pred Italijani in 47 pred Rusi, Francozi in Čehi. Najprej so odpadli Čehi. Na zadnjem streljanju si je Schempp privoščil strelski popravek, a vseeno zanesljivo vodil pred konkurenco. Velik poraženec tekme je bil Italijan Domninik Windisch, ki je na zadnjem streljanju popravljal dva zgrešena strela, kar sta izkoristila najboljša biatlonca sezone Francoz Martin Fourcade, ki je osvojil 21. medaljo na svetovnih prvenstvih, in Rus Anton Šipulin - na zadnjih 2,5 kilometra sta se spopadla za srebro, močnejši pa je bil favorizirani Francoz.

Vnovič pa je bilo v Hochfilznu skoraj več govora o dopingu kot o tekmovanju. Po srednem izrednem kongresu IBU-ja so Rusi potrdili nastop Šipulina, ki je prestal kazen zaradi jemanja eritropoietina, kar je povzročilo močno razburjenje med tekmovalci. Ponoči pa so bili na delu avstrijski policisti, ki so preiskali bivališča Kazahstancev, ki jih sumijo zlorabe prepovedanih poživil, policija pa zasežene predmete še obravnava. Kazahstanci so bili danes 11.

V petek bo v Hochfilznu, kjer bodo do prihodnje nedelje razdelili 11 kompletov medalj, na sporedu ženski sprint.

Mešana štafeta: * 1. NEMČIJA 1:09:06,4 (0+7) Hinz/Dahlmeier/Peiffer/Schempp 2. FRANCIJA +2,2 (1+8) Chevalier/Dorin Haber/Fillon Mailet/M. Fourcade 3. RUSIJA 3,2 (0+4) Podčufarova/Akimova/Logvinov/ Šipulin 4. ITALIJA 28,7 (0+6) 5. UKRAJINA 35,6 (0+8) 6. ŠVEDSKA 41,6 (0+8) 7. ČEŠKA 41,9 (2+9) 8. NORVEŠKA 46,2 (2+10) ... 18. SLOVENIJA 4:27,3 (2+13) Gregorin/Eržen/Dovžan/Bauer * - kazenski krogi+poprave

