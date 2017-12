Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Jordan Morgan je bil znova najboljši strelec Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Zadar že do odmora zmlel razglašene zmaje

Morgan najboljši strelec Olimpije z 19 točkami

8. december 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 21:39

Zadar - MMC RTV SLO

Petrol Olimpija je v 11. krogu Lige ABA doživela visok poraz v Zadru. Ljubljančani so bili nemočni v prvem polčasu (51:30) in velikega zaostanka jim ni uspelo izničiti (97:77).

Ljubljančani so se na pot v Zadar odpravili brez poškodovanega Talorja Battla, ki bo predvidoma s parketa odsoten tri tedne. Manjkal je tudi Erjon Kastrati zaradi poškodbe gležnja.

Olimpija je sredi prve četrtine še imela dve točki naskoka (11:13), nato pa je Zadar nanizal deset točk. Po koncu uvodne četrtine so imeli gostitelji devet točk prednosti (29:20). Tri minute in pol pred odmorom je Devin Oliver znižal na 40:30, a nato zmaji niso več dosegli niti točke. Zadar je po prvem polčasu vodil kar z 51:30.

V tretji četrtini so zmaji prikazali najboljšo igro. Jan Špan in Gregor Hrovat sta zadela izza črte in prednost Zadra je precej skopnela (62:51). Ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine so gostitelji znova zaigrali precej bolje in po trojki Ivanova povišali na 74:53.

Okorn: S tako igro v tej ligi nimaš kaj iskati

"Od prve do zadnje minute je bil Zadar boljše moštvo. Slabo smo začeli tekmo. Ko igraš obrambo tako slabo, da prejmeš po 30 točk v četrtini, se ne da kaj dosti storiti. S tem se nato boriš celo tekmo. Skoki v napadu, lahke točke, protinapadi… vse to nima nič skupnega s taktiko, vse to se dogaja na odprtem terenu. S tako igro v tej ligi, kjer je razlika v kakovosti med moštvoma ponavadi le koš ali dva, nimaš kaj iskati. Po slabem začetku je bil drugi polčas le še formalnost. Upam, da bomo na naslednjem gostovanju v Ligi ABA v Laktaših prikazali boljšo predstavo,“ je pojasnil trener Gašper Okorn.

"Na gostovanjih moraš igrati z več energije in vsiliti svoj ritem igre. Tega danes nismo naredili. Dovolili smo, da nas njihov pritisk iztiri v napadu in izgubili preveč žog. Vsi, še posebej jaz, smo jim dovolili preveč skokov v napadu zaradi česar so imeli na voljo več napadov od nas. Dovolili smo jim tudi veliko lahkih točk iz protinapadov. To je bila razlika med dvema moštvoma,“ je dodal Jordan Morgan, ki je v 36 minutah dosegel 19 točk, pobral šest žog pod obema obročema ter zbral tri podaje in dve ukradeni žogi.

Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo v Ligi ABA igrala naslednji petek, ko bo gostovala pri Igokei.

11. krog:

ZADAR - PETROL OLIMPIJA

97:77 (29:20, 22:10, 18:23, 28:24)

Ivanov 15, Krajina, Bostic in Božić po 14, Knowles 13, Bašić 11; Morgan 19, Oliver in Špan po 14, Hrovat 10, Lorbek 8, Badžim 7, Jurček 3, Barbarič 2.





Sobota ob 17.00:

IGOKEA - MEGA BEMAX

Ob 19.00:

PARTIZAN - CEDEVITA

Ob 21.00:

FMP - BUDUĆNOST



Nedelja ob 17.00:

MZT SKOPJE - MORNAR



Ponedeljek ob 18.00:

CIBONA - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: BUDUĆNOST 10 9 1 +84 19 CRVENA ZVEZDA 10 8 2 +100 18 CEDEVITA 10 7 3 +76 17 ZADAR 11 5 6 -27 16 PETROL OLIMPIJA 11 5 6 -46 16 FMP 10 5 5 +43 15 PARTIZAN 10 5 5 +23 15 IGOKEA 10 4 6 -14 14 CIBONA 10 4 6 -32 14 MORNAR 10 4 6 -51 14 MEGA BEMAX 10 3 7 -22 13 MZT SKOPJE 10 2 8 -126 12

A. G.