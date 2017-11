Zadetek, a tudi poraz Matavža na gostovanju pri nekdanjem klubu

Gol in podaja Zajca

20. november 2017 ob 15:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tim Matavž je v nedeljo dosegel sedmi zadetek v letošnji sezoni nizozemskega prvenstva, a se je Vitesse iz Groningena, kjer je primorski napadalec igral med letoma 2007 in 2011, vrnil brez točk.

Pred 17.263 gledalci so gostitelji zmagali s 4:2. Matavž je Vitesse v 62. minuti z 11-metrovke popeljal v vodstvo z 1:2, toda Groningen je že tri minute pozneje izenačil. V 78. in 82. minuti pa so domači nogometaši zadeli še dvakrat ter v 12. krogu Eredivisie prišli do tretje zmage in se povzpeli na 13. mesto. Vitesse je šesti, doživel je tretji poraz.

Razmerje v strelih je bilo sicer 12:20 za goste. Kar sedem jih je sprožil Matavž, ki je dobil tudi pet zračnih dvobojev. Statistično je bil drugi najbolje ocenjeni igralec Vitesseja. Na lestvici strelcev si deli tretje mesto, več sta jih dosegla le člana PSV-ja Hirving Lozano in Jürgen Locadia, po devet.

V četrtek bo Vitesse v Evropski ligi gostoval pri Laziu. Do zdaj je zbral le eno točko in ima malo možnosti, da bi prezimil v Evropi.

Zajc drugič zadel v Serie B

Zadetka se je ta konec tedna veselil tudi Matavžev sokrajan iz Šempetra pri Gorici Miha Zajc. Na tekmi 15. kroga italijanske druge lige je ob zmagi Empolija nad Ceseno s 5:3 na igrišče prišel v 81. minuti in štiri minute pozneje dosegel gol za vodstvo s 4:1. Po podaji z leve strani je žogo v mrežo spravil iz bližine v drugem poskusu. V 87. minuti se je izkazal še z lepo podajo Radetu Kruniću, ki je povišal na 5:1.

Zajc je zadel drugič v tej sezoni, prvič je bil uspešen konec septembra ob porazu v Avellinu (3:2). Igral je na vseh 15 tekmah, a večinoma kot rezervist. Od prve do zadnje minute je bil na zelenici štirikrat. Empoli je s 24 točkami na lestvici šesti, le dve točki za vodilnima Barijem in Parmo.

Manj sreče je imel novembra še en Šempetrc Etien Velikonja, ki si je pred dvema tednoma na Nizozemskem v dresu Willema II znova huje poškodoval koleno, moral na operacijo in že končal sezono. Gol proti Ajaxu 28. oktobra z 11-metrovke je bil tako za nekaj časa njegov zadnji.



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 17 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

Matej Rijavec