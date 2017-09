Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Tim Matavž se je veselil vodilnega zadetka. Foto: Reuters Petros Mantalos je načel mrežo Rijeke na Rujevici. Foto: Reuters Matjaž Kek ne more biti zadovoljen z začetkom letošnje sezone. Foto: Reuters Hakan Calhanoglu je blestel na Dunaju. Foto: Reuters Alexis Sanchez je s pravo mojstrovino zadel za 2:1. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zadetek Matavža ni bil dovolj - Lazio v drugem polčasu do preobrata

Hat-trick Silve za visoko zmago Milana

14. september 2017 ob 21:40

Reka - MMC RTV SLO

Tim Matavž je v uvodnem krogu Evropske lige načel mrežo Lazia, a to ni bilo dovolj za uspeh Vitesseja. V drugem polčasu so Rimljani prišli do preobrata in vseh treh točk (2:3).



V 33. minuti je Milot Rashica z desne strani podal pred vrata, kjer je Matavž z bližine le še podstavil levico in zabil žogo v mrežo. Izenačil je Marco Parolo v 51. minuti z volejem z roba kazenskega prostora. Šest minut zatem je Brian Linssen poskrbel za novo vodstvo Vitesseja, potem ko je znova sijajno podal vezist reprezentance Kosova Rashica.

Ciro Immobile in Alessandro Murgia sta v zadnje pol ure zrežirala preobrat in zmago Lazia, ki je zelo dobro začel tudi novo sezono v Serie A.

Zmaga Aeka na Rujevici

Nogometaši Rijeke so na Rujevici izgubili proti Aeku iz Aten z 1:2. Grki so pred 6.100 gledalci povedli po četrt ure igre, ko gostitelji niso uspeli izbiti žoge iz kazenskega prostora, Petros Mantalos pa je z močnim diagonalnim strelom z desne strani zatresel mrežo. Vratar Andrej Prskalo je bil nemočen.

V 29. minuti je Josip Mišić podal iz kota, Josip Elez pa je z desetih metrov z desno nogo spretno preusmeril žogo v mrežo.

Odločitev je padla v 62. minuti, ko je Lazaros Christodoulopoulos mojstrsko izvedel prosti strel s 24 metrov z desne strani. Žogo je poslal prek živega zidu v bližnji kot, Prskalo pa je slabo posredoval. Trener Matjaž Kek je skušal z menjavami vnesti svežino v igro, a zaključni pritisk se ni obrestoval.

Hat-trick Silve za visoko zmago Milana

Na stadionu Ernsta Happla je blestel Andre Silva, ki je dosegel hat-trick za zmago Milana nad Austrio (1:5). Mrežo Dunajčanov je načel Hakan Calhanoglu, ki je nato prispeval še dve podaji.

Tekma v Londonu preložena za eno uro

Arsenal je po zelo slabem prvem polčasu prišel do preobrata proti Kölnu (3:1). Srečanje na stadionu Emirates se je začelo z enourno zamudo. Kar 20.000 navijačev kozličkov je prišlo v London in na vsak način so hoteli na stadion, čeprav so imeli gostje rezerviranih le 2.900 sedežev. Prišlo je do velike gneče pred vhodom, nekateri navijači, ki so imeli vstopnice so obstali v gneči na cesti. Policija se je odločila, da umiri strasti in določila, da se tekma prične ob 22.05.

Cordoba zadel s 40 metrov

V 9. minuti so topničarji doživeli pravi šok. David Ospina je stekel izven kazenskega prostora in skušal izbiti žogo, a je ni najbolje zadel. Prišla je do Jhona Cordobe, ki je lobal vratarja Arsenala s 40 metrov in poskrbel za vodstvo Kölna, ki je zaigral v evropskih pokalih prvič po letu 1992.

Topničarji prikazali pravi obraz v drugem polčasu

Gostitelji so bili v prvem polčasu brez pravih idej. Arsene Wenger je na začetku drugega dela v igro poslal Seada Kolašinca, ki je v 49. minuti z močnim strelom z levo nogo izenačil. Topničarji so dobili zalet, Alexis Sanchez je v 67. minuti preigraval na levi strani, nato pa s 17 metrov z desno nogo velemojstrsko zavrtinčil žogo v malo mrežico. Odločitev je padla osem minut pred koncem, vratar Kölna Timo Horn je še uspel odbiti nevaren strel Thea Walcotta, Hector Bellerin pa je nato potisnil žogo v mrežo.

Skupina A:

VILLARREAL - ASTANA 3:1 (1:0)

Sansone 16., Bakambu 75., Čerišev 77.; Logvinenko 68.



SLAVIA PRAGA - MACCABI TEL AVIV 1:0 (1:0)

Necid 12.

Skupina B:

DINAMO KIJEV - SKENDERBEU 3:1 (0:1)

Sidorčuk 47., Moraes 49., Mbokani 65./11-m; Muzaka 39.



YOUNG BOYS - PARTIZAN 1:1 (1:1)

Fassnacht 14.; Janković 11.

Skupina C:

HOFFENHEIM - BRAGA 1:2 (1:1)

Wagner 24.; Teixeira 45., Sousa 50.



ISTANBUL BASAKSEHIR - LUDOGOREC 0:0

Skupina D:

AUSTRIA DUNAJ - MILAN 1:5 (0:3)

Borković 47.; Calhanoglu 7., Silva 10., 20., 56., Suso 63.



RIJEKA - AEK ATENE 1:2 (1:1)

Elez 29.; Mantalos 16., Christodoulopoulos 62.

Rijeka: Prskalo, Vešović, Elez, Župarić, Žuta, Mišić (81./Matei), Bradarić, Kvržić (73./Acosty), Gavranović (59./Maleš), Heber, Gorgon.



AEK Atene: Anestis, Ćosić, Lopes, Vranješ, Bakakis, Johansson, Simoes, Christodoulopoulos (78./Ajdarević), Mantalos, Klonaridis (60./Bakasetas), Livaja (86./Araujo).

Sodnik: John Beaton (Škotska)

Skupina E:

ATALANTA - EVERTON 3:0 (3:0)

Masiello 27., Gomez 41., Cristante 44.

Kurtić (Atalanta) je igral od 82. minute. Iličić (Atalanta) ni bil v kadru.



APOLLON LIMASSOL - LYON 1:1 (0:0)

Adrian 93.; Depay 53./11-m

Skupina F:

KÖBENHAVN - LOKOMOTIVA MOSKVA 0:0

Verbič (Köbenhavn) je igral vso tekmo.



ZLIN - ŠERIF TIRASPOL 0:0

Skupina G:

STEAUA BUKAREŠTA - VIKTORIA PLZEN 3:0 (2:0)

Budescu 21., 44., Alibec 72.



HAPOEL BER ŠEVA - LUGANO 2:1 (1:0)

Einbinder 2., Tzedek 59./11-m; Tzedek 67./ag

Pekhart (Hapoel) je v 11. minuti zapravil 11-m.

Črnigoj (Lugano) je igral v prvem polčasu.



Skupina H:

ARSENAL - KÖLN 3:1 (0:1)

Kolašinac 49., Sanchez 67., Bellerin 82.; Cordoba 10.

Maroh ni bil v kadru Kölna.

Arsenal: Ospina, Holding (46./Kolašinac), Mertesacker, Monreal, Bellerin, Iwobi (68./Wilshere), Elneny, Maitland-Niles, Walcott (83./Nelson), Sanchez, Giroud.

Köln: Horn, Klünter (76./Osako), Jorge Mere, Heintz, Rausch, Lehmann, Höger, Hector (35./Jojić), Zoller (64./Risse), Bittencourt, Cordoba.

Sodnik: Javier Estrada Fernandez (Španija)

CRVENA ZVEZDA - BATE BORISOV 1:1 (0:0)

Radonjić 54.; Signevič 72.

Skupina I:

MARSEILLE - KONYASPOR 1:0 (0:0)

Rami 48.

Skubic (Konyaspor) je igral vso tekmo.



VITORIA GUIMARAES - SALZBURG 1:1 (1:1)

Pedrao 25.; Berisha 45.



Skupina J:

HERTHA BERLIN - ATHLETIC BILBAO 0:0



ZORJA LUGANSK - ÖSTERSUND 0:2 (0:0)

Ghoddos 50., Gero 94.

Skupina K:

ZULTE-WAREGEM - NICE 1:5 (0:3)

Leya 46.; Plea 16., 20., Dante 28., Saint Maximin 69., Balotelli 74.



VITESSE - LAZIO 2:3 (1:0)

Matavž 33., Linssen 57.; Parolo 51., Immobile 67., Murgia 75.

Matavž je igral do 79. minute.

Skupina L:

REAL SOCIEDAD - ROSENBORG 4:0 (3:0)

Llorente 9., 77., Zurutuza 10., Skjelvik 41./ag

VARDAR - ZENIT ST. PETERBURG 0:5 (0:3)

Kokorin 6., 21., Dzjuba 39., Ivanović 66., Rigoni 89.

Mevlja (Zenit) je igral do 82. minute.

A. G.