Za konec prve polovice Prve lige Rudar s preobratom v 2. polčasu ugnal Triglav

Otrok Mure poskrbel za slavje Celja v Murski Soboti

2. december 2018 ob 13:13,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 17:50

Murska Sobota,Velenje - MMC RTV SLO

V 18. krogu Prve lige je na tesni tekmi v Murski Soboti odločil udarec Mitje Lotriča, ki je v 75. minuti počistil pajčevino iz Murine mreže in poskrbel za dragocene tri točke Celja, ki je napredovalo na 4. mesto lestvice.

Ob 16.00 se 18. krog in s tem prvo polovico prvoligaške sezone zaključuje z dvobojem Rudar - Triglav. Velenjčani in Kranjčani, sicer sosedje na začelju lestvice, bodo po dveh zaporednih porazih napadali pomembne točke. Po sobotni zmagi Krškega imajo zdaj tri ekipe po 15 točk.

V 13. minuti so se Velenjčani veselili, a prezgodaj, ker so sodniki zaradi igranja z roko zadetek razveljavili. David Arap je izvedel prosti strel, od roke soigralca pri Rudarju se je žoga odbila nazaj in Arap je z razdalje atraktivno zatresel mrežo Triglava. Po pol ure igre so Kranjčani povedli, ko je Luka Majcen z globinsko žogo v ogenj poslal Toma Žurgo, ki je izkoristil priložnost za vodstvo gostov.

Po odmoru je Rudar takoj pritisnil in začel oblegati v triglavane. V 55. minuti po izbitem kotu je žoga prišla do Davida Hrubika, ki je iz polobrata sprožil s 25 m za lep gol za izenačenje na stadionu Ob jezeru.

Ob številčni prednosti do zmagovitega gola

Celjani še naprej kažejo dobro formo na gostovanjih, saj so na zadnjih devetih tekmah izgubili le enkrat, pri čemer so prejeli zgolj devet golov. Danes v Fazaneriji niso prejeli nobenega, sami pa so ga zabili v 75. minuti prek pri Muri vzgojenega Mitje Lotriča. Celjani so se tako s šesto zmago prebili na četrto mesto na lestvici, Mura pa je po sedmem porazu šesta.

V prvem delu ni bilo veliko razburjenja, edina resna priložnost je pripadla Celjanov, a je bil Dario Vizinger nenatančen iz idealnega položaja. Tudi v drugem polčasu si ekipi dolgo časa nista priigrali resnejše priložnosti. V 63. minuti je zaradi drugega rumenega kartona moral iz igre Žiga Kous, gostje so številčno prednost unovčili v 75. minuti. Takrat je Rudi Požeg Vancaš podal do Mitje Lotriča, ki je v kazenskem prostoru prišel do strela s približno 13 metrov in žogo poslal pod prečko. Za Lotriča je bil to peti gol sezone.

Šturm zgrešil nemogoče, Obradović ohranjal upe Mure

V 80. minuti je izjemno priložnost Celja zapravil Požeg Vancaš, ko je prišel pred Matka Obradovića, a ga malce z desne strani ni premagal. Na drugi strani so takoj zatem zagrozili muraši, a je žoga presenetila Klemna Šturma, ki mu iz bližine ni uspelo žoge potisniti v mrežo. V 89. minuti je pri Celjanih do strela z glavo prišel še Elvir Ibišević, a je Obradović znova dobro posredoval.

PRVA LIGA, 18. KROG

Danes ob 16.00:

RUDAR - TRIGLAV 3:1 (0:1)

Hrubik 56., Radić 81., Trifković 87.; Žurga 31.

MURA - CELJE 0:1 (0:0)

Lotrič 75.

3.000; : Kous 63./Mura

Mura: Obradović; Kous , Karničnik, Kouter, Šturm, Kozar, Peričić, Šušnjara ( 81./Maroša), Maruško, Horvat ( 81./Ćerimagić), Sirk.

Celje: Rozman; Požeg Vancaš ( 84./Ibišević), Lotrič ( 90./Pečnik), Vidmajer, Pungaršek ( 71./R. Štraus), Brecl, Džinić, Cvek, Pišek, Vizinger, Zaletel.

Odigrano v soboto:

ALUMINIJ - OLIMPIJA 6:2 (3:1)

400; Horvat 3., Leko 23., 42., Tahiraj 54., Krajnc 63., Petrovič 72.; Putinčanin 15., Savić 52.

RK: Bagnack 45./Olimpija

DOMŽALE - MARIBOR 1:2 (1:1)

1.500; Gnezda Čerin 5.; Mlakar 19., Ivković 73.



KRŠKO - GORICA 1:0 (0:0)

300; Volaš 88.

PRVA LIGA SLOVENIJE, LESTVICA

MARIBOR 18 13 3 2 52:15 42 OLIMPIJA 18 9 6 3 38:27 33 ALUMINIJ 18 8 3 7 31:27 27 CELJE 18 6 8 4 21:24 26 DOMŽALE 18 6 6 6 33:27 24 MURA 18 6 5 7 26:25 23 GORICA 18 5 7 6 21:26 22 KRŠKO 18 3 6 9 13:26 15 TRIGLAV 17 4 3 10 23:40 15 RUDAR 17 4 3 10 16:37 15

