Zadnja tretjina Kingsov za pozabo

Tri tekme odločene v podaljšku

4. marec 2018 ob 09:03

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angelesa so v Ligi NHL v zadnjih desetih minutah zapravili vodstvo s 3:1 in proti Chicagu izgubili s 3:5.

Anže Kopitar je v 27. minuti podal Alecu Martinezu za drugi gol Kingsov, s katerim so povedli z 2:1, v 38. minuti pa je Alex Iafallo povišal na 3:1. V končnici tekme so preobrat gostov zrežirali Artem Anisimov, Vinnie Hinostroza in Jonathan Toews (za 3:4 je zadel minuto in 58 sekund pred koncem). Končni izid je tri sekunde pred zadnjim zvokom sirene z golom v prazno mrežo postavil Patrick Kane.

Kralji so v zadnji tretjini prejeli kar štiri kazni, od tega je Drew Doughty prejel dvojno. "Ne smemo si zatiskati oči, danes smo preprosto igrali premalo disciplinirano. Tekmecu smo dovolili, da se je vrnil v igro in to je nesprejemljivo," je bil po tekmi strog trener Kingsov John Stevens.

Chicago je zmagal šele četrtič na zadnjih 15 tekmah.

Tekme 3. marca:

LOS ANGELES - CHICAGO 3:5

Pearson 25., Martinez 27. (podaja Kopitar), Iafallo 38.; Oesterle 14., Anisimov 51., Hinostroza 55., Toews 59., Kane 60.

TAMPA BAY - PHILADELPHIA 7:6 - po kazenskih strelih

DALLAS - ST. LOUIS 3:2 - v podaljšku

PITTSBURGH - NY ISLANDERS 3:2 - v podaljšku

BOSTON - MONTREAL 2:1 - v podaljšku

WASHINGTON - TORONTO 5:2

ARIZONA - OTTAWA 2:1

EDMONTON - NY RANGERS 2:3

Tekme 4. marca:

FLORIDA - PHILADELPHIA



COLORADO - NASHVILLE



ANAHEIM - CHICAGO



NEW JERSEY - VEGAS



CAROLINA - WINNIPEG



MINNESOTA - DETROIT



SAN JOSE - COLUMBUS

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 66 45 17 4 94 BOSTON BRUINS 63 40 15 8 88 TORONTO MAPLE LEAFS 67 39 21 7 85 WASHINGTON CAPITALS 65 37 21 7 81 PHILADELPHIA FLYERS 65 34 20 11 79 PITTSBURGH PENGUINS 66 37 25 4 78 NEW JERSEY DEVILS 65 33 24 8 74 CAROLINA HURRICANES 65 29 25 11 69 ------------------------------------- COLUMBUS BLUE JACKETS 65 32 28 5 69 FLORIDA PANTHERS 62 31 25 6 68 NEW YORK RANGERS 66 30 30 6 66 NEW YORK ISLANDERS 66 29 29 8 66 DETROIT RED WINGS 64 26 28 10 62 MONTREAL CANADIENS 65 25 29 11 61 OTTAWA SENATORS 64 22 32 10 54 BUFFALO SABRES 65 20 34 11 51

ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 64 41 14 9 91 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 64 41 18 5 87 WINNIPEG JETS 64 38 17 9 85 DALLAS STARS 65 37 23 5 79 MINNESOTA WILD 65 36 22 7 79 SAN JOSE SHARKS 65 35 21 9 79 LOS ANGELES KINGS 66 36 25 5 77 ANAHEIM DUCKS 65 32 21 12 76 ------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 64 35 24 5 75 ST. LOUIS BLUES 66 35 26 5 75 CALGARY FLAMES 66 32 25 9 73 CHICAGO BLACKHAWKS 65 28 29 8 64 EDMONTON OILERS 65 27 34 4 58 VANCOUVER CANUCKS 65 24 32 9 57 ARIZONA COYOTES 64 20 34 10 50

M. R.