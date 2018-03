Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Buffalo, ki ima le še teoretične možnosti za končnico, greni življenje Tampi. Foto: Reuters Dodaj v

Zadnji Buffalo še drugič v dveh tednih presenetil vodilno Tampo

Junak je bil Jason Pominville

1. marec 2018 ob 10:12

New York - MMC RTV SLO

Vodilna ekipa Lige NHL Tampa Bay je na domačem ledu doživela nepričakovan poraz proti zadnjeuvrščenemu moštvu Vzhodne konference Buffalu, ki je na Floridi v podaljšku slavil z 2:1.

Junak je bil Jason Pominville, ki je zadel v 86. sekundi podaljška. Gostitelje je vodstvo u v 19. minuti popeljal Cory Conachwer, podaljšek pa je v 52. minuti izsilil Evan Rodrigues. Razmerje v strelih na gol je bilo 34:22 v korist Buffala.

Sablje so premagale Tampo drugič v dobrih dveh tednih. 13. februarja so pred svojimi navijači slavile s 5:3. Lightningi so z osvojeno točko prva ekipa, ki je v Ligi NHL prišla do 90 točk.

Do pomembnih zmag v boju za končnico na Zahodu sta prišla St. Louis in Colorado. St. Louis je z 2:1 ugnal Detroit, Colorado pa je s 5:2 odpravil neposrednega tekmeca Calgary.

Anže Kopitar se z Los Angeles Kings po prostem večeru pripravlja na domači obračun s Columbusom.

MONTREAL - NY ISLANDERS 3:1

TAMPA BAY - BUFFALO * 1:2

ST. LOUIS - DETROIT 2:1

COLORADO - CALGARY 5:2

VANCOUVER - NY RANGERS * 5:6

* - v podaljšku



Tekme 1. marca:

BOSTON - PITTSBURGH

PHILADELPHIA - CAROLINA

FLORIDA - NEW JERSEY

DALLAS - TAMPA BAY

EDMONTON - NASHVILLE

ARIZONA - MINNESOTA

LOS ANGELES - COLUMBUS

SAN JOSE - CHICAGO

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 64 43 17 4 90 TORONTO MAPLE LEAFS 66 39 20 7 85 BOSTON BRUINS 61 38 15 8 84 WASHINGTON CAPITALS 64 36 21 7 79 PHILADELPHIA FLYERS 63 34 19 10 78 PITTSBURGH PENGUINS 64 36 24 4 76 NEW JERSEY DEVILS 63 33 22 8 74 COLUMBUS BLUE JACKETS 63 32 26 5 69 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 63 27 25 11 65 NEW YORK ISLANDERS 64 29 28 7 65 FLORIDA PANTHERS 60 29 25 6 64 DETROIT RED WINGS 63 26 27 10 62 NEW YORK RANGERS 64 28 30 6 62 MONTREAL CANADIENS 63 24 29 10 58 OTTAWA SENATORS 62 21 31 10 52 BUFFALO SABRES 64 20 33 11 51 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 62 39 14 9 87 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 63 41 17 5 87 WINNIPEG JETS 63 37 17 9 83 MINNESOTA WILD 63 36 20 7 79 SAN JOSE SHARKS 64 34 21 9 77 DALLAS STARS 63 36 23 4 76 LOS ANGELES KINGS 64 35 24 5 75 ANAHEIM DUCKS 64 31 21 12 74 ------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 65 35 26 4 74 COLORADO AVALANCHE 63 34 24 5 73 CALGARY FLAMES 65 32 24 9 73 CHICAGO BLACKHAWKS 63 27 28 8 62 EDMONTON OILERS 63 27 32 4 58 VANCOUVER CANUCKS 64 24 32 8 56 ARIZONA COYOTES 62 18 34 10 46

R. K.