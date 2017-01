Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Rafael Nadal je v Melbournu slavil leta 2009. Foto: Reuters Po Rogerju Federerju in Stanu Wawrinki se je v polfinale Melbourna uvrstil še Grigor Dimitrov, ki prav tako igra enoročni bekhend. Foto: Reuters Mirjana Lučić Baroni po novi presenetljivi zmagi ni mogla zadržati solz. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nadal po stopinjah Federerja v polfinale Melbourna

Pri dekletih presenetila Mirjana Lučć Baroni

25. januar 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 12:22

Melbourne - MMC RTV SLO

Rafael Nadal se je po zmagi nad Milošem Raoničem po treh letih vrnil v polfinale Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, kjer ga čaka Grigor Dimitrov.

Nadal v težko pričakovanem obračunu s finalistom Wimbledona ni oddal servis niti enkrat. Po slabih treh urah je slavil s 6:4, 7:6 in 6:4. Ključen je bil drugi niz, v katerem je imel Raonić kar šest zaključnih žog. Tri pri vodstvu s 5:4 na servis Nadala in tri v podaljšani igri. Zmagovalec 14. turnirjev za grand slam se je izvlekel in psihološki moment povsem prenesel na svojo stran. V tretjem nizu ni Kanadčanu dopustil niti ene priložnosti za odvzem servisa. Odločilni brejk je napravil v zadnji, deseti igri, ko je povedel z 0:40 in izkoristil prvo zaključno žogo.

Dimitrov letos še neporažen

Dimitrov se je po prepričljivi zmagi nad Goffinom s 6:3, 6:2, 6:4 drugič uvrstil v polfinale teniškega turnirja za grand slam. Prvič mu je to uspelo leta 2014 v Wimbledonu.

Bolgar je letos še neporažen. V pripravi na Melbourne je slavil na turnirju v Brisbanu, tako da je njegov niz neporaženosti dolg že deset dvobojev. Po dolgem času bodo v polfinalu turnirja za grand slam spet trije igralci z enoročnim bekhendom.

Zadnji polfinalni mesti pri dekletih sta zasedli Serena Williams in presenetljivo Mirjana Lučić Baroni. Serena, ki bo v polfinalu grand slam igrala desetič zapored, se je pridružila svoji sestri Venus po zmagi proti Johanni Konti s 6:2, 6:3. Obe sestri Williams bosta v polfinalu istega turnirja za grand slam igrali že dvanajstič. V polfinalu sta se pomerili le enkrat.

Mirjana Lučić Baroni je pred letošnjim Melbournom na OP Avstralije dobila le en dvoboj, in še to leta 1998. Zdaj se je po 18 letih in Wimbledonu 1999 spet uvrstila v polfinale turnirja za grand slam. Njena zadnja žrtev je bila Karolina Pliškova, ki jo je 34-letna Hrvatica premagala s 6:4, 3:6, 6:4.

Letošnji Melbourne se je tako spremenil v obračun veteranov. Venus Williams je stara 36 let, Serena Williams 35, toliko kot Roger Federer. Lučić Baronijeva bo 35 let dopolnila marca.

Četrtfinale, tabela (M):

FEDERER (ŠVI/17) - M. ZVEREV (NEM)

6:1, 7:5, 6:2

WAWRINKA (ŠVI/4) - TSONGA (FRA/12)

7:6 (2), 6:4, 6:3

NADAL (ŠPA/9) - RAONIĆ (KAN/3)

6:4, 7:6 (7), 6:4

DIMITROV (BLG/15) - GOFFIN (BEL/11)

6:3, 6:2, 6:4

Četrtfinale, tabela (Ž):

VANDEWEGHE (ZDA) - MUGURUZA (ŠPA/7)

6:4, 6:0

V. WILLIAMS/ZDA/13 - PAVLJUČENKOVA/RUS

6:4, 7:6 (3)

LUČIĆ BARONI (HRV) - PLIŠKOVA (ČEŠ/5)

6:4, 3:6, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/2) - KONTA (VB/9)

6:2, 6:3

R. K.