Zadnji mesec ni bil po okusu Iličića: pobira le drobtinice

Kampl podal za gol Bayerja, s katerim je potrdil zmago nad Hertho

Potem ko sta po štirih mesecih neigranja v soboto le dobila priložnost Boštjan Cesar in Rene Krhin, je bil Srečko Katanec konec tedna najbrž najbolj v skrbeh, ker na igrišču spet ni videl Josipa Iličića.

Kranjčan je po sijajno odigranih tekmah proti Slovaški in Angliji od 23. oktobra do 18. decembra v italijanskem prvenstvu nanizal devet zaporednih srečanj v začetni enajsterici Fiorentine, v zadnjem mesecu pa je igral le dobrih deset minut prejšnjo nedeljo proti Juventusu. Najprej ga zaradi gripe proti Napoliju ni bilo v ekipi, tekma v Pescari je bila preložena zaradi snega, v soboto na gostovanju v Veroni pri Chievu pa je ostal na klopi.

To se mu je zgodilo prvič po 5. krogu, v prvem delu sezone pa je manjkal le še na prvi tekmi po oktobrski reprezentančni akciji, s katere se je vrnil poškodovan. Tudi na pokalnem srečanju proti Chievu pred dvema tednoma je na zelenico prišel šele v 78. minuti.

Na zadnji odigrani tekmi v prvi postavi je bil pred mesecem dni ob porazu proti Laziu s 3:1 najslabše ocenjeni igralec srečanja, potem ko je v 48. minuti pri izidu 2:0 zapravil 11-metrovko.

Navdušuje 19-letni Federico Chiesa

Ko je Iličić igral, je v tej sezoni večinoma dobival priložnost za napadalcem oziroma napadalcema, nekaj srečanj pa je odigral tudi v napadu. Na zadnjih dveh tekmah se je trener Paulo Sousa odločil za sistem 3-4-2-1, pri čemer sta za napadalcem (Nikolo Kalinićem oziroma Khoumo Babacarjem) igrala Federico Bernardeschi in Borja Valero. Ta ima zdaj napadalnejšo vlogo, v vezni vrsti pa na desnem krilu navdušuje komaj 19-letni Federico Chiesa, sin nekdanjega golgeterja Enrica Chiese. V soboto je proti Chievu dosegel prvi zadetek v italijanskem prvenstvu, ko je v 94. minuti postavil končni izid 0:3.

Fiorentina je vključno s pokalom tako leto 2017 odprla s tremi zaporednimi zmagami, medtem ko so nogometaši Chieva v zadnjem mesecu vselej zapuščali zelenico s sklonjenimi glavami. Po vrsti bo bili boljši Roma, Atalanta, Inter in dvakrat Fiorentina.

Birsa pred podaljšanjem pogodbe s Chievom

Prestop Valterja Birse na Kitajsko, o čemer smo pisali prejšnji teden, se nazadnje ni uresničil. Ponudba prvoligaša Changchun Yataia, ki je za Birso Chievu ponujal pet milijonov evrov, ni zadovoljila kluba iz Verone, čeprav je slovenski reprezentant po poročanju medijev privolil v selitev v Azijo, kjer naj bi zaslužil po tri milijone evrov na sezono. Zdaj se mu obeta podaljšanje pogodbe s Chievom do leta 2019.



