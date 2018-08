Žagar: Rad bi doma doživel občutek, ko se ljudem "strga"

Organizatorji obljubljajo bogat spremljevalni program

30. avgust 2018 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prihodnji petek in soboto bodo Krško znova zavzeli najboljši tekmovalci sveta v spidveju. Matej Žagar verjame, da na 13. Veliki nagradi Slovenije pred domačimi gledalci lahko poseže visoko.

Dirkaški konec tedna v Krškem se bo začel v petek, 7. septembra, ob 16. uri z uradnim žrebom štartnih številk, ob 17. uri sledi uradni trening. Dirka se bo v soboto, 8. septembra, začela ob 19. uri. Od Slovencev bosta dirkala Matej Žagar in Matic Ivačič s posebnim povabilom prireditelja, priložnost bosta kot rezervi čakala Nick Škorja in Denis Štojs.

Na dosedanjih 12 dirkah za VN Slovenije je najboljši rezultat dosegel Žagar, ki je bil leta 2005 tretji. VN Slovenije 2018 bo zanj 96. dirka v seriji SGP, svoje želje in cilje pa je tokrat razkril v videosporočilu, saj je bil med današnjo novinarsko konferenco v zraku in na poti na Poljsko, kjer ga čaka dirka za njegov poljski klub.

Pred domačo dirko si želi čim boljšega rezultata, čeprav je v zadnjih letih pred domačimi gledalci zaostal za svojimi željami. "Rad bi zmagal doma. To bi bilo fantastično. Forma je dobra. Popravil sem se, počutim se dobro na motorjih. Vem, kaj je treba narediti. To je ključ do uspeha," je med drugim povedal Žagar. "Zmagati ni lahko. Imamo priložnost. Moje ambicije so take, da si želim zmage," je dodal.

Doslej je na tekmi za grand prixu zmagal petkrat, vselej v tujini. "V tujini je bilo 'hudo'. Kjerkoli sem zmagal, je bilo malo domačih navijačev. Rad bi ta občutek doživel doma. Da dobim občutek, kako je, ko se ljudem 'strga'", je v svojem slogu dejal Žagar.

Po sedmih od desetih dirk za SP je v vodstvu Britanec Tai Woffinden s 103 točkami, Poljak Bartosz Zmarzlik je na drugem mestu zbral 87 točk, še osem manj jih ima na tretjem mestu še en Poljak Maciej Janowski. Žagar je na devetem mestu, za osmim Rusom Emilom Sajfutdinovim zaostaja za štiri točke. Povsem dosegljivo je tudi peto mesto Poljaka Patryka Dudka, ki ima od Slovenca sedem točk več.

Predsednik AMD Krško Gregor Žigante je obljubil zanimiv spremljevalni program oba dneva, po dirki bo koncert, pripravili bodo tudi navijaško območje. "Dirka je izgovor, da se pride na stadion," je z nasmeškom pripomnil Žigante.

R. K.