Žagar za uvod v sezono sedmi

Naslednja dirka čez dva tedna v Pragi

12. maj 2018 ob 22:46

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Matej Žagar je na prvi dirki letošnje serije Speedway Grand Prix v Varšavi zasedel sedmo mesto. Zmagal je Britanec Tai Woffinden pred Poljakom Maciejem Janowskim in Švedom Fredrikom Lindgrenom.

Žagar je na razprodanem Narodnem stadionu s štartno številko ena odprl dirko in v prvi vožnji večera zmagal. V drugo mu ni šlo tako dobro, saj se mu po slabem štartu z mesta B, drugega od notranjega roba, v vseh štirih krogih ni uspelo prebiti naprej. Čeprav je ves čas napadal Danca Nickija Pedersena, ki je nastopil s poškodovano roko, je na koncu danski veteran v cilj privozil s pol motorja dolžine pred Žagarjem in ta je ostal brez točk.

Nič bolje mu ni šlo niti na naslednjem nastopu, ko ga je po napaki v zadnjem krogu prehitel še Danec Niels Kristian Iversen, in Žagar je še drugič vknjižil ničlo. V 13. vožnji je precej bolje potegnil s štarta in po zunanji strani ovala vztrajal tako dolgo, da je v drugem krogu suvereno prevzel vodstvo, ki ga ni več pustil iz rok. Za nove tri točke in drugo zmago na dirki je pustil za seboj ameriško legendo Grega Hancocka in visoko leteča domačina, Patryka Dudka in Bartosza Zmarzlika.

Za napredovanje v polfinale je na zadnjem nastopu nujno potreboval še eno zmago. Dobro je izkoristil notranji štartni položaj, zaprl vse možnosti, da bi ga kdo izmed tekmecev prehitel, in do konca štirih krogov nabral še celo nekaj prednosti pred obema favoriziranima Rusoma, Emilom Sajfutdinovim in Artemom Laguto.

Žagar je na račun treh zmag pred polfinalom z devetimi točkami zasedal peto mesto, med najboljšo osmerico pa se presenetljivo nista uvrstila niti aktualni svetovni prvak Avstralec Jason Doyle, ki je zbral vsega pet točk, niti Hancock.

V prvem polfinalu je solidno štartal, iz prvega zavoja privozil kot tretji, se nekaj časa celo boril z Woffindnom za drugo mesto, ki bi ga pripeljalo v veliki finale, a je bil nekdanji svetovni prvak boljši, na koncu ga je prehitel še Zmarzlik.



Naslednja dirka bo čez dva tedna v Pragi.

