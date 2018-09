Zagorac: Dal bi vse, da bi pri 20 letih dobil tako priložnost

Vidmar februarja dogovorjen, da izpusti Belorusijo

2. september 2018 ob 07:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Če ne bi verjel, da lahko pridemo na svetovno prvenstvo, ne bi bil tu," je na zboru košarkarjev dejal Gašper Vidmar, ki je ob Saši Zagorcu z naskokom najizkušenejši v reprezentanci.

Ljubljančana, ki sta tudi najstarejša v izbrani vrsti, sta med šestimi, ki so lani osvojili naslov evropskega prvaka in zdaj nanje v četrtem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo lahko računa tudi selektor Rado Trifunović. Po reprezentančni upokojitvi Gorana Dragića je kapetanski trak prevzel Vidmar, ki je bil na četrtkovem zboru edini nosilec z lanskega EuroBasketa. 31-letni center je odigral le tri tekme, na zadnjih treh pa je manjkal. V tretjem ciklu je manjkal zaradi operacije kolena, februarja pa je izpustil gostovanje v Minsku, ko je predtem Sloveniji pomagal do zmage v Podgorici.

"Takrat sem bil pred februarskim ciklom 14 dni bolan in nekaj dni tudi preživel v bolnišnici. Svetovali so mi, naj reprezentančno akcijo v celoti odpovem, a sem vseeno šel pomagat, kolikor sem lahko. Smo se pa dogovorili, naj igram prvo tekmo, drugo pa preskočim," je Vidmar opisal, kako je bilo februarja, ko je nato brez njegove pomoči Slovenija razočarala in si privoščila velik spodrsljaj na gostovanju v Belorusiji. Soigralcem ni uspelo zapolniti velike vrzeli, ki je nastala junija, ko je s 16 točkami v povprečju prvi slovenski strelec v kvalifikacijah moral na operacijo kolena. Tedaj so evropski prvaki doživeli še domača poraza proti Špancem in Črnogorcem.

Kljub izredno težkemu položaju, ko v naslednjih šestih tekmah Slovenija lahko izgubi praktično le en dvoboj, če želi ohraniti možnosti za svetovno prvenstvo, Vidmar verjame, da je preboj na Kitajsko še mogoč: "Žal je res veliko odpovedi, vseeno pa mislim, da lahko sestavimo dobro ekipo. Če ne bi verjel, da lahko pridemo na svetovno prvenstvo, ne bi bil tu. Vsako tekmo greš seveda na zmago in daš vse od sebe, sicer nima smisla, da sploh greš na tekmo." Kapetan slovenske reprezentance ima sicer še vedno veljavno pogodbo z Banvitom, a se je dogovoril, da si poišče nov klub. Kot pravi, preferenc nima, v kateri državi bi nadaljeval kariero, čeprav je v Turčiji že 11 let. Dejal je, da je v pogovorih z dvema kluboma, a gre šele za začetno fazo. Sicer naj bi bil želja Bešiktaš, kjer je že odigral eno sezono.

Cilji morajo biti visoki, a realnost je drugačna

V iskanju novega kluba je tudi tri leta starejši Zagorac, ki mu je potekla pogodba s Krko. Tako kot Vidmar tudi Zagi verjame, da ni še vse izgubljeno, a obenem poudarja: "Ambicije in cilji morajo biti visoki. To je normalno za evropske prvake, ne glede na to, kakšna je ekipa. A realnost je malce drugačna. Pri nas en igralec veliko pomeni in odsotnost enega se lahko zelo pozna v nasprotju z nekaterimi reprezentancami, ki imajo širši bazen košarkarjev. Vsak, ki se odzove, mora dati vse od sebe in predstavljati evropske prvake. Vsak v reprezentanco pride z željo po zmagi, sicer ne bi bil tu. Razmišljati pa moramo le o naslednji tekmi in ne o kalkulacijah."

Selektor Trifunović je imel zaradi odpovedi precej težav s sestavo reprezentance. Odpovedali so nekateri nosilci, ki jih čaka dokazovanje v novih klubih, precej nerazumljive pa so odpovedi mlajših košarkarjev, ki so še neuveljavljeni: "Ne vem, vsak ima svoje razloge in zelo težko o tem govorim, saj nikoli nisem bil v taki situaciji, kjer bi se moral recimo soočiti s klubskimi željami. Igralec ima seveda svoje želje, cela država želi, da igraš za reprezentanco. Ne vem, kako bi reagiral. Vem le, da sem se vedno odzval z veseljem. Nisem bil nikoli v takem položaju, kot so zdaj ti mladi, ki prihajajo v nove klube, zato je težko govoriti o tem. Razumem, da ima vsak svoje razloge, a mislim, da je treba biti zraven tudi tedaj, ko ne gre vse po načrtih."

"Iskreno rečeno, ko sem bil jaz mlajši, sploh ni bilo možnosti priti zraven, kaj šele, da bi kdo odpovedoval. To je mogoče tisto, kar malce bolj boli. Včasih si enkrat odpovedal in nisi bil več zraven, ker je bil širši bazen kakovostnih igralcev. Zdaj si ti mladi morda lahko to privoščijo in to ni dobro. Jaz bi dal vse, da bi pri 20 letih dobil tako priložnost, kot so jo zdaj ti fantje, in ne bi niti pomislil na odpoved ali grožnje klubov. Ne vem …" je zaključil Zagorac, ki je prvo uradno tekmo za reprezentanco odigral šele na evropskem prvenstvu leta 2015.

Tilen Jamnik