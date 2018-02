Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Saša Zagorac, ki je kariero začel v Unionu Olimpiji, bo barve Krke branil do konca sezone. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Zagorac v Krki, McCarron v Petrol Olimpiji

Ljubljančani podpisali z avstralskim organizatorjem igre

27. februar 2018 ob 09:48

Novo mesto,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski košarkarski reprezentant Saša Zagorac je nova okrepitev Krke. Kot so potrdili pri Novomeščanih, so z Zagorcem sklenili sodelovanje do konca sezone.

34-letni Zagorac je svojo profesionalno pot začel v Unionu Olimpiji, v karieri pa je igral za številne klube v Avstriji, Španiji, Iranu, Italiji, Bolgariji in Rusiji. Letošnjo sezono je začel pri madžarskem Sopronu, kjer je do decembrske poškodbe ahilove tetive v povprečju dosegal 17,4 koša, pet skokov in dve asistenci na tekmo.

Pri Olimpiji nov organizator igre

Medtem so se pri Petrolu Olimpiji pred začetkom Lige za prvaka na položaju organizatorja igre okrepili s 25-letnim avstralskim reprezentantom Mitchellom McCarronom. Igralec, ki se bo ekipi pridružil v najkrajšem mogočem času, je z ljubljanskim klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2017/18. Aktualno sezono 2017/18 je McCarron začel v Avstraliji, kjer je do konca avstralske lige nastopal za ekipo Cairns Taipans in v povprečju dosegal 11,2 točke, 6,8 skoka in tri podaje na tekmo, so še sporočili iz Olimpije.

M. L.