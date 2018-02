Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Celjani so v Ligi Seha leto 2018 odprli z visokim porazom. Borut Mačkovšek (7 golov) je bil med redkimi razpoloženimi celjskimi igralci. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Zagreb s šestimi zaporednimi goli zagospodaril v Zlatorogu

Ponesrečen celjski uvod v leto 2018

4. februar 2018 ob 22:01

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so proti Zagrebu doživeli enega najvišjih porazov v zgodovini medsebojnih dvobojev. Hrvaški prvaki so bili v Ligi Seha boljši s 23:30.

Celjani v prvih petih minutah niso dosegli gola, prvi se je med strelce vpisal Matic Suholežnik, a to ni bilo usodno. Pri vodstvu s 7:5 (razpoložen je bil zlasti Borut Mačkovšek) gledalci v Zlatorogu niso slutili, kaj se pripravlja. Igra v obrambi je razpadla, Zagreb pa je s šestimi zaporednimi goli v 25. minuti vodil že z 8:13 in polčas dobil z 12:19. Po pet zadetkov sta v prvem delu za goste dosegla Zlatko Horvat in Mario Vuglač, v golu pa je blestel slovenski reprezentant Urh Kastelic.

Drugi polčas ni prinesel dosti drugačne slike. V 34. minuti je Zagreb povedel s 13:21, za vsaj nekaj navdušenja med gledalci pa je v 39. minuti poskrbel Jaka Malus, ki mu je uspel atraktiven zadetek iz obrata za znižanje na 16:22. Toda kaj, ko je Zagreb dosegel naslednje tri zadetke. K sreči se vsaj ni ponovil 7. marec 2009, ko so celjski rokometaši v Ligi prvakov proti večnim tekmecem izgubili za 13 zadetkov (v takratni zagrebški zasedbi je že bil Igor Vori), kar je najvišja razlika v zgodovini medsebojnih dvobojev.

Liga Seha, 13. krog

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - ZAGREB 23:30 (12:19)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič 2, Malus 3, Razgor, Suholežnik 1, Marguč 1, Grošelj 2, Slišković 1, Kodrin 1, Anić, Dušebajev, Mačkovšek 7, Mlakar 1, Bećiri 4.



Zagreb: Jović, Kastelic, Mrakovčić, Božić Pavletić, Kontrec, Vori 1, Marković, Horvat 7 (3), Šušnja, J. Valčić 2, T. Valčić, Ravnić 1, Hrstić, Vuglač 7, Bičanić 4, Pavlović 8.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 0/2, Zagreb 3/3.

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 2, Zagreb 4 minute.

GORENJE VELENJE - NEXE 30:30 (13:14)

Pejović 6, Golčar in Ovniček 4; Buvinić in Šipić 6, Zrnić 5.



TATRAN PREŠOV - VARDAR 22:30



METALURG - VOJVODINA 30:26



Nedelja, 11. februarja:

DINAMO PANČEVO - MEŠKOV BREST

Lestvica: VARDAR 13 12 1 0 37 ZAGREB 13 9 1 3 28 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 13 8 2 3 26 MEŠKOV BREST 12 7 1 4 22 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 13 5 3 5 18 TATRAN PREŠOV 13 5 1 7 16 METALURG 13 5 1 7 16 NEXE 13 1 5 7 8 DINAMO PANČEVO 12 2 1 9 7 VOJVODINA 13 2 0 11 6

T. O.