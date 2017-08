Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Zlatko Zahovič se je pred tremi leti že veselil uvrstitve v skupinski del Lige prvakov. Tudi letos je priložnost lepa. Foto: BoBo VIDEO Milanič: Pred mesecem si... Sorodne novice Viler: Kabha opisuje Hapoel kot Real Madrid Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zahovič: Hapoel ima kakovost v napadu, a tudi pomanjkljivosti v obrambi

Vijoličaste čaka peklensko vzdušje

14. avgust 2017 ob 21:59

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so že prispeli v Izrael, kjer jih v sredo čaka prva tekma zadnjega predkroga Lige prvakov. Športni direktor Zlatko Zahovič je zelo zadovoljen z uvodom v letošnjo sezono.

Ekipa je opravila trening na stadionu Vasermil, starem domu nogometašev Hapoela. Spoznavanje s prizoriščem tekme je na sporedu v torek zvečer.

"Že pred kvalifikacijami sem dejal, da je podoba ekipe presenetljiva, saj je to nova zgodba, s precej mladimi igralci. Ekipa napreduje, raste z velikimi koraki in smo seveda zadovoljni. Organizacija igre je na vrhunski ravni. Ekipa ima rep in glavo, izidi to potrjujejo in želimo nadaljevati v tem slogu," je bil v pogovoru za spletno stran Maribora zadovoljen najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance.

"Četrti krog Lige prvakov ima svoje zakonitosti. Kvalifikacije so zahtevne, ekipe izenačene, a smo tega vajeni. Tekmec je zelo kakovosten, napadalno usmerjen. Gre za ekipo, ki ima veliko kakovosti v napadu, a tudi pomanjkljivosti v obrambi. To želimo izkoristiti," je razmišljal Zahovič, ki je v desetih letih dela v Ljudskem vrtu Maribor popeljal s sredine lestvice do serijskega prvaka in udeleženca evropskih tekmovanj.

Vijoličaste čaka peklensko vzdušje

Hapoel Ber Ševa je dvakratni zaporedni državni prvak, ki je v prejšnji sezoni prezimil v Evropi. Uvrstil se je v šestnajstino finala Evropske lige.

"Nigerijec Nwakaeme na levem krilu je odličen igralec, ki rešuje zadeve ena na ena. Rešuje z lahkoto in treba bo biti zelo pazljiv. Prav tako pri drugih igralcih, ampak pri opisu domačega moštva velja, da ima ob kvalitetah tudi pomanjkljivosti. Ob tem moramo vedeti, da nas čaka peklensko ozračje. Imajo fantastične navijače, ki glasno spodbujajo ekipo vseh 90 minut. Toda to so okoliščine, ki pomenijo uživanje. Ozračje je primerljivo z Ligo prvakov. Želimo biti del tega, saj to pomeni, da si uspešen. Bo težko, toda imamo svoje adute. Imamo tudi slog igre, ki jim ne ustreza. Čeprav bomo v določenih fazah tekme trpeli, bomo tudi zelo nevarni v napadu.”

Trener Hapoela Barak Bakhar je označil tekmo v sredo kot najpomembnejšo v klubski zgodovini. "S pritiskom se moramo soočati oboji. Oboji smo na pragu zgodovinskega dosežka. Želimo preskočiti zadnjo stopnico in ostajam pri mnenju, da so možnosti 50:50. Potrebovali bomo tudi kanček sreče, ni pa dvoma, da gremo ob pozitivnem razmišljanju v tekmo z energijo več," je dodal Zahovič.

A. G.