Zlatko Zahovič je bil gost nedeljske pogovorne oddaje pri Miši Molk, kjer se je razgovoril o široki paleti tem. Foto: MMC RTV SLO V desetletju opravljanja funkcije športnega direktorja NK Maribor je Zahovič klub z roba bankrota pripeljal v položaj najuspešnejšega slovenskega kluba, ki je tudi finančno v svojem svetu. Z lanskim igranjem Lige prvakov so zaslužili za slabih 17 milijonov evrov Uefinih nagrad. Foto: Reuters Zlatko Zahovič je marca na novinarski konferenci po porazu v Krškem zakuhal afero, kjer je v odgovor vmešal umor novinarjevega očeta. Sprožil se je niz dogodkov, suspenz od kluba, polletna prepoved od Nogometne zveze Slovenije, odhod iz kluba, a tudi hitra vrnitev vanj, kjer ima zdaj še močnejši položaj kot prej. Foto: BoBo Šport je tudi odvisnost. Zaradi tega, ker ne moreš biti uspešen v športu, ne kot tekmovalec, ne kot zdaj recimo športni direktor, ali pa kakor koli kaj drugega, če ni odrekanj, da ni strasti, da ni znanja. O odvisnosti od športa Zahovič je razkril, da je bil Luis Figo ravno med razvpitim prestopom iz Barcelone v Real Madrid poleti 2000 na kratko prav v Mariboru, kjer je bil takrat njun skupni menedžer Jose Vega. Foto: EPA Vsi mi smo najbolj kritični do svojega, mislim vseeno, da živimo v fantastični državi, genialni državi. Da bi lahko bilo bolje? Verjetno. Ampak vse to, kar imamo mi, mislim, da smo privilegirani. O Sloveniji. Spremljam tekme, ampak zelo malo gledam nogomet. Zelo malo gledam nogomet. Zaradi tega, ker si enostavno nasičen, raje pogledam kakšen dober film, odigram kakšno partijo tenisa, šaha ali kar koli drugega in enostavno misli preusmerim drugam. O spremljanju mundiala in nogometa na splošno.





Zahovič: "Kjer koli bi bil, bi bil uspešen, o tem sem prepričan"

Alfa in omega vijoličastih gost pogovorne oddaje Z Mišo ...

5. avgust 2018 ob 11:42,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Maribor je motivacija sam po sebi, enostavno ni potrebe, da človek zjutraj, ko se zbudi, reče, joj, zdaj moram pa v službo," je pri Miši Molk razkril Zlatko Zahovič, ki je po spomladanskih pretresih še trdneje v sedlu športnega direktorja NK Maribor.

Nadvse uspešen in priljubljen. Ampak te slave ni ravno lahko nositi, ker se med uspehe včasih vrine tudi poraz. In takrat vsi planejo; ker mora biti vse najboljše – zdaj - in - takoj in - za vedno. In kdo ne pozna bolje te evforije množic kot Zlatko Zahovič.

Brez velikega ega v nogometu ni uspeha

"Nogomet je takšen šport, kjer brez samozavesti, velikega ega ne moreš doseči velikih stvari," je poudaril ikona reprezentance in športni šef najuspešnejšega slovenskega športnega kluba, ki ne skriva, da tudi namerno dviguje prah in sproža afere, s čimer ščiti NK Maribor svoje otroke – igralce. Ob tem 47-letni Mariborčan tudi izžareva prepričanost, da njegov uspeh na zelenicah in v zadnjem desetletju ob igrišču in pisarnah Ljudskega vrta ni naključje. "Kjer koli bi bil, bi bil uspešen, o tem sem prepričan," je odločen Zahovič, ki ne izključuje, da bo kdaj postal tudi trener, mogoče celo selektor.

Od šaha do Ronalda, a tudi o aferi v Krškem

Najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance in izjemno uspešen športni direktor NK Maribor je bil gost pogovorne oddaje Z Mišo ..., ki jo je vodila Miša Molk. V tričetrturnem pogovoru sta Zahovič in voditeljica prehodila dolgo karierno pot ter se dotaknila odnosov z mediji, razvpite novinarske konference v Krškem, o sami Sloveniji in družini, tudi sinu Luki. Pogovor je tekel o ljubezni do šaha, kako je najprej eno leto treniral smučarske skoke, zakaj je navdušen rekreativni smučar in kako sicer nenehno spremlja nogomet, a ga kot pasivni gledalec zelo redko gleda in se raje sprošča na druge načine. Ni šlo niti brez dileme Ronaldo ali Messi, za konec je Zahovič odgovoril, ali ga mika še kakšna druga vloga v nogometu kot direktorska in o odnosu z navijači.

Povzetek nekaterih najzanimivejših odgovorov, sicer pa vabljeni k ogledu celotne oddaje Z Mišo ...

O porazih, po katerih ga je treba pustiti dva dni pri miru.

Res je. Moram pa reči, da je to ena navada, kadar delaš v institucijah, v kakršni sem sam igral, smo zelo malo izgubljali, in je to seveda nekaj, česar nisi navajen. Sam zelo nerad izgubljam in v tistih trenutkih sem zelo samokritičen. Kadar je tako, si res želim miru.

O medijih.

Moj odnos z mediji je bil vedno vrhunski. Razen v Sloveniji, pa ne do vseh. Moje mnenje, zaradi tega, ker tam, kjer sem jaz igral, živijo za nogomet, so prisotni praktično 24 ur v instituciji, v klubu, gledajo treninge, gledajo tekme, se pogovarjajo in vedo za kaj gre. Tukaj v Sloveniji pa pišejo, mislim, da mediji koga imajo radi, koga nimajo radi, pa ne vedo, za kaj gre, zakaj ne gre. Ker niso prisotni, tukaj je velika razlika, to mene, moram reči, moti.

Ali se ne zna ugrizniti v jezik?

Ne bi rekel. Izjave so tudi del strategije. Zaradi tega, ker sem tudi športni direktor, imam otroke, ki so igralci, imaš strokovno vodstvo, ki vodi te otroke. Jaz jim pa zagotavljam mir in včasih tudi namerno, da gre to v drugo smer.

Razvpita novinarska konferenca v Krškem, kateri je sledil suspenz v klubu in od NZS-ja.

Sam bom rekel, da je bila to najboljša možna konferenca v tistem času. Sam sem ta posnetek dal vsem, ki jih poznam, ki so na najvišjem nivoju, ki so tudi prvaki Evrope, in so jo razumeli. Na žalost tukaj pri nas je niso razumeli. In so vsi rekli genialno, za v tistem času, v katerem je bil Maribor.

Ali ga je slučajno vseeno pekla vest?

Ne, ni razloga zaradi tega, ker jaz vidim drugače. Če bi bil žaljiv, bi rekel v redu, ni problem, se opravičiš.

O šahu.

Šah je bil v naši družini prvi šport. Enostavno se mi zdi šah ena igra, ki me res navdušuje. Res je, da zdaj nimam toliko časa, ampak če le lahko, ga igram.

O smučarskih skokih.

Začel sem res s smučarskimi skoki, ampak očitno je bila ljubezen in strast nekje drugje in sem nehal. Eno leto sem skakal, sem skočil tudi v Mostecu v Ljubljani na 25-metrski skakalnici.

O sinu Luki Zahoviću.

Našel je eno svojo pot. Bil je vedno del tega, del tega, česar ljudje ne vidijo, in mislim tudi, da zelo dobro obvlada komunikacijo. Živi za to, ve, kako in kaj se obrniti tudi na hodnikih klubov, kajti moram reči, da je že kot majhen imel zelo velika ušesa, je spremljal, je poslušal in mislim, da to, vse te izkušnje danes gredo njemu v prid.

Ronaldo ali Messi?

Ronaldo zagotovo, ampak izključno zaradi tega, ker je Portugalec. On je naš. On je moj. Drugače sta enaka. Res sta genija, fenomena, ampak za Cristiana sem izključno zaradi tega, ker je moj Portugalec.

O menedžerskem mentorju in vlogi Maribor v prestopu Figa iz Barcelone v Real Madrid.

To, kar je zdaj Jorge Mendes, ki je Ronaldov menedžer, je bil v tistem času moj agent Jose Vega, ki je naredil tisti famozni prestop Figa za 100 milijonov evrov, ker takrat se je začelo obračati. Ena ekskluziva: Figo je bil v tistem času v Mariboru, gospod menedžer je bil v Mariboru in iz Maribora je odšel po njega in ga potem peljal v Madrid.

Ali bi morebiti bil trener, celo selektor?

Zakaj ne? Vedno, vedno, ampak vedno greš tja, kjer si zaželen in vidiš izziv.



O navijačih, zlasti mariborskih Violah.

Zame navijači nikoli ne gredo čez rob. Čeprav v medijih se to dogaja, ko beremo marsikaj. Navijači so osnova, so osnova enega kluba. Vojne proti navijačem in medijem ni dobil še nihče. Seveda Viole so pa nekaj posebnega, to je moje mesto, to so moji navijači.



Celotno oddajo si lahko ogledate tukaj.

To. Gr., M. L.