Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Maribor je v 2. predkrogu izločil bosanskega prvaka Zrinjski, potem ko je na prvi tekmi v gosteh zmagal z 1:2, na povratni pa remiziral 1:1. Zlatko Zahović je prepričan, da bo treba proti Hafnarfjördurju za napredovanje pokazati več. Foto: Miloš Vujinović/BoBo Sorodne novice Vilerjev predložek končal v mreži za 3. predkrog LP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zahovič opozarja na kakovost islandskega nogometa

Hitra igra, vtekanje v globino, kratke podaje

25. julij 2017 ob 16:41

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaše Maribora na poti do Lige prvakov v sredo čaka druga ovira, islandski klub Hafnarfjördur, ki je le na videz ugoden nasprotnik. Trener Darko Milanič prevzema vlogo favorita.

Slovenski prvaki bodo v sredo ob 20.20 v Ljudskem vrtu odigrali prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Če bodo po 180 minutah (povratna tekma bo naslednjo sredo) boljši od osemkratnega islandskega prvaka, bodo morali do tretjega nastopa v elitni Ligi prvakov izločiti še enega tekmeca, v vsakem primeru pa bodo že imeli zagotovljeno igranje v Evropski ligi.

Težki bi rekli, da gre za dober žreb

Športni direktor Zlatko Zahovič se zaveda, da bo treba pokazati več kot v 2. krogu kvalifikacij, ko je Maribor izločil Zrinjski: "Tehnično bomo morali biti na neprimerno višji ravni. Igramo proti nasprotniku, ki je bil za večino poznavalcev označen kot dober žreb. Ko analiziraš vse njihove evropske tekme, pa opaziš, da jih v zadnjih dvobojih nihče ni izločil z več kot golom razlike v skupnem seštevku. Nekateri so šli naprej celo zaradi gola več v gosteh. Zato velja opozorilo, islandski nogomet je v ekspanziji."

V ospredju dinamika in kombinatorika

Trener Milanič prav tako opozarja, da gre za zelo resno ekipo, vendar: "Brez problema vzamem vlogo favorita. To se nam vseskozi dogaja. Tekmec je širši javnosti sicer neznan, toda ko ga spoznaš vidiš, da gre za resno ekipo. "V določenih trenutkih nam bo izkušnja s škotskimi klubi dobrodošla. Predvsem v predložkih, ko se nagnetejo v kazenskem prostoru. A celotna igra več ne bazira na dolgih žogah, igrajo veliko po tleh. Stari otoški nogomet se je spremenil, v ospredju sta dinamika in kombinatorika. Nisem videl, da igrajo protinapade. Bistveno bolje se branijo visoko na polovici igrišča, slabše pa pred svojim golom."

Hitra igra, vtekanje v globino, kratke podaje

Hafnafjörđur je po dvanajstih krogih islandskega prvenstva na četrtem mestu, v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov je izločil predstavnika Ferskih otokov Vikingur. "Verjamem, da je prva tekma na domačem igrišču naša prednost. Želimo zadeti in tekmo končati brez prejetega gola. Gre za zelo resno ekipo, ki izhaja iz države, ki je igrala vidno vlogo na lanskem evropskem prvenstvu v Franciji," pravi bočni branilec Mitja Viler, ki se je izkazal ob sobotni zmagi Maribora v Kranju. Pomočnik trenerja Saša Gajser poudarja, da nosilci igre pri Hafnarfjördurju skupaj igrajo že šest let, ekipo pa krasi hiter nogomet z veliko vtekanji v globino in kratkimi podajami. Odlikuje jo tudi izjemen odziv po izgubljeni žogi.

LIGA PRVAKOV, kvalifikacije, 3. predkrog, prve tekme

Prvaki, sreda ob 20.20:

MARIBOR - HAFNARFJÖRDUR (ISL)

Sodnik: Andris Treimanis (LAT)

Torek ob 19.00:

QARABAG (AZR) - ŠERIF TIRASPOL

SLAVIJA PRAGA - BATE BORISOV

Ob 20.00:

VARDAR - KÖBENHAVN (Verbič)

Ob 20.45:

PARTIZAN - OLYMPIACOS

Sreda ob 16.00:

ASTANA - LEGIA VARŠAVA

Ob 18.45:

SALZBURG - RIJEKA (Črnic)

Ob 19.00:

HAPOEL BER ŠEVA - LUDOGOREC

Ob 20.00:

VIITORUL CONSTANTA - APOEL

Ob 20.45: CELTIC - ROSENBORG

Neprvaki, torek ob 19.30:

AEK ATENE - CSKA MOSKVA

STEAUA - VIKTORIA PLZEN

Sreda ob 18.30:

DINAMO KIJEV - YOUNG BOYS

Ob 20.45:

NICE - AJAX

Ob 21.00:

CLUB BRUGGE - ISTANBUL BASAKSEHIR



Povratne tekme bodo 1. in 2. avgusta.

T. O.