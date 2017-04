Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 16 glasov Ocenite to novico! Luka Zahović je prekinil strelski post, ki je vključno s pokalom trajal šest tekem. Foto: www.alesfevzer.com Dalibor Volaš je dosegel 11. zadetek v letošnji sezoni. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zahović prekinil strelski post za tri točke Maribora

Novogoričane in Celjane še naprej ločijo štiri točke

15. april 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 15. april 2017 ob 22:09

Nova Gorica/Velenje - MMC RTV SLO/STA

V Prvi ligi TS sta bili v soboto odigrani dve tekmi, preostale tri bodo v ponedeljek. Vodilni Maribor je z 0:1 slavil v Velenju, Gorica in Celje pa sta se razšla z 1:1.

Edini zadetek na stadionu Ob jezeru je bil dosežen v 39. minuti. Po akciji Dina Hotića na desni strani je iz bližine žogo v mrežo pospravil Luka Zahović, potem ko si jo je najprej ustavil s prsmi.

V Novi Gorici je bil pomemben dvoboj v boju za Evropo, saj je Gorica na četrtem mestu, Celje pa na petem. Ekipi še naprej ločijo štiri točke.

Celjani so v spomladanskem delu prvenstva brez poraza, Goričani pa so morali priznati premoč le Mariboru. Na tekmi v Športnem parku je bilo malo lepih priložnosti, gosti so bili boljši v večjem delu prvega, domači pa v večjem delu drugega polčasa. Celjani so šestič zapored Novo Gorico zapustili neporaženi.

Celje je povedlo v 22. minuti, ko je po podaji Tadeja Vidmajerja z leve strani pred vrati žogo v mrežo preusmeril Dalibor Volaš. V 55. minuti je po podaji Dejana Žigona s prostega strela z glavo izenačil Matija Boben, ki je dosegel svoj prvi gol v prvoligaški konkurenci.

V zadnjem delu tekme so se spet prebudili gosti, stalna nevarnost je bil Volaš, ki pa ni imel sreče, da bi dosegel še drugi gol. Po njegovem strelu z glavo je v 80. minuti žoga zadela enega od domačih branilcev in se odbila v kot, le nekaj minut pozneje pa je obramba žogo požrtvovalno izbila pred njim in mu tako preprečila strel, potem ko se je znašel iz oči v oči z vratarjem Grego Sorčanom.

29. krog:

GORICA - CELJE 1:1 (0:1)

500; Boben 55.; Volaš 21.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Boben, Kavčič, Celcer , Kolenc , Kapić ( 69./Humar), Osuji, Žigon ( 79./Marinič), Filipović ( 44./Nagode ), Burgić.

Celje: Kotnik, Brecl, Hadžić, Travner, Vidmajer, Cvek, Pišek, Požeg Vancaš ( 77./Galešić), Pungaršek ( 73./Lupeta ), Cvijanović, Volaš.

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)



RUDAR - MARIBOR 0:1 (0:1)

Zahović 39.

Rudar: Radan, Iharos, Zec, Billong, Mužek, Bolha, Pišek, Črnčič, Glavina, Vručina, Mary.

Maribor: Handanović, Palčič, Šuler, Defendi, Hodžić, Bohar, Vrhovec, Pihler, Hotić, Zahović, Tavares.

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)



Ponedeljek ob 16.00:

ALUMINIJ - KOPER



Ob 18.00:

DOMŽALE - KRŠKO



Ob 20.15:

OLIMPIJA - KALCER RADOMLJE

Lestvica:

MARIBOR 29 19 7 3 57:22 64 DOMŽALE 28 14 6 8 52:30 48 OLIMPIJA 28 14 6 8 40:27 48 GORICA 29 12 9 8 39:34 45 CELJE 29 11 8 10 36:33 41 LUKA KOPER 28 9 10 9 29:33 37 RUDAR 29 9 8 12 41:42 35 KRŠKO 28 6 12 10 30:40 30 ALUMINIJ 28 7 7 14 27:43 28 KALCER RADOMLJE 28 1 7 20 19:66 10

M. R.