Zahović znova strelec ob zmagi Maribora; Gorica slavila v Velenju

Koper še tretjič v tej sezoni boljši od Radomelj

11. marec 2017 ob 10:43,

zadnji poseg: 11. marec 2017 ob 22:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na zadnji sobotni tekmi 24. kroga Prve lige TS je Maribor s 4:1 premagal Aluminij. Vijoličasti imajo s tekmo več zdaj devet točk prednosti pred Olimpijo.

Ljubljančani bodo v nedeljo gostovali v Domžalah. Aluminij je jeseni iz Ljudskega vrta edini odnesel vse tri točke (0:2) in bil do tega kroga tudi edini, ki ga vijoličasti niso premagali. Druga tekma med tema dvema tekmecema oktobra se je namreč končala z 0:0.

Tudi tokrat so Mariborčani razmeroma dolgo lomili goste. Po nekaj neizkoriščenih priložnostih so prvič zadeli v 41. minuti. Rodrigo Defendi je na robu kazenskega prostora poskušal streljati, a pri tem poskusu in ob posredovanju Vedrana Turkalja padel, sodnik Roberto Ponis pa je dosodil 11-metrovko. Luka Zahović je bil zanesljiv izvajalec in žogo poslal v desni spodnji kot Aluminijevih vrat.

V 64. minuti je po akciji Damjana Boharja in Dareta Vršiča žoga prišla do Milivoja Novakovića, ta pa je v kazenskem prostoru preigral vratarja Luko Janžekoviča in povišal na 2:0. Tri minute pozneje je Vršič izvedel prosti strel, pri poskusu s 25 metrov je žoga zadela živi zid, spremenila smer in ob nemočnem Janžekoviću končala v desnem kotu za 3:0.

V 70. minuti so zapretili tudi gosti, Francesco Tahiraj je z leve strani z močnim strelom zadel vratnico. Slabih 10 minut pozneje je bil natančnejši Lovro Bizjak in z desne strani žogo poslal pod prečko.

V 86. minuti je za navdušenje in visoko zmago Maribora poskrbel rezervist Marcos Tavares. Preigraval je na robu kazenskega prostora, obrambni igralci Aluminija pa mu žoge niso znali odvzeti. Odločil se je za strel, žoga pa je ob odboju od enega izmed branilcev spremenila smer in končala v levem kotu vrat nemočnega Janžekoviča.

Rudar nadaljeval negativni domači niz

Krog sta odprla Rudar in Gorica, gostje so zmagali z 1:3. Že v prvem delu sezone je Gorica slavila v Velenju, Rudar pa v Novi Gorici. Knapi so v prejšnjem krogu odnesli tri točke iz Stožic, doma pa so zdaj nadaljevali negativni niz, saj so na stadionu Ob jezeru v letošnji sezoni zmagali le dvakrat.

Že v prvem polčasu so boljši vtis pustili Primorci, ki so povedli že v 8. minuti. Svoj prvi gol v novogoriškem dresu je dosegel Andrija Filipović, ki je 14 metrov od Rudarjevih vrat prišel do strela ob neodločnem Mateu Mužku in žogo po tleh poslal mimo vratarja Mateja Radana. Novogoričani so vodstvo povišali v drugi minuti sodniškega dodatka prvega polčasa, ko je Rifet Kapić zadel s prostega strela z nekaj manj kot 20 metrov. Žoga se je na poti do mreže odbila od enega izmed domačih igralcev, spremenila smer in presenetila Radana.

Tudi v uvodu drugega polčasa so bili nevarnejši belo-modri, ki so prek Mirana Burgića in Filipovića takoj dvakrat zagrozili, a obakrat je bil na mestu Radan. Ta je v 74. minuti s prekrškom nad Tilnom Nagodetom zakrivil 11-metrovko, zanesljivo pa jo je izvedel Burgić in povišal na 0:3.

Šest minute pozneje je vratar Gorice Grega Sorčan v skoku zadel Johna Maryja, sodnik pa je znova pokazal na belo točko. Ob Zahoviću najboljši strelec lige Dominik Glavina je z 11-metrovke znižal in postavil končni izid.

Na Bonifiki trije evrogoli

Koper je bil s 4:1 boljši od Radomelj. Koprčani so že jeseni dobili oba medsebojna dvoboja, na obeh pa dosegli po tri gole.

Junak tekme je bil Ganec Courage Pekuson z dvema lepima zadetkoma v 30. in 63. minuti. Obakrat je po kratkem preigravanju izvrstno streljal z 20 metrov z leve strani. To sta bila njegova tretji in četrti gol v sezoni.

Že v 7. minuti so Primorci povedli z zadetkom Danijela Pranjića iz voleja po strelu iz kota in izbiti žogi. Radomljani so izenačili v 24. minuti z evrogolom Josipa Balića z več kot tridesetih metrov. Žoga je zletel čez vratarja Marjana Antolovića in po odboju od prečke končala v mreži. Balić je v drugem polčasu še dvakrat dobro streljal z razdalje, a bil za malo nenatančen. Tekmo je v 76. minuti v prid domačih dokončno odločil Matej Pučko, ki je po podaji Pekusona pritekel sam pred Aljaža Ivačiča in ga s strelom pod prečko tudi zanesljivo premagal.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 24. krog



RUDAR - GORICA 1:3 (0:2)

400; Glavina 81./11-m; Filipović 8., Kapić 45., Burgić 75./11-m



Rudar: Radan, Mužek, Kašnik, Zec, Iharoš ( 64./Bokalič), Vručina, Babić, Bolha ( 75./Črnčič), Lotrič ( 46./Trifković), Mary, Glavina.

Gorica: Sorčan, Škarabot, Kavčič, Boben, Gregorič, Osuji ( 90./Žigon), Grudina, Kolenc, Kapić , Burgić ( 86./Edafe), Filipović ( 71./Nagode).

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)



KOPER - KALCER RADOMLJE 4:1 (2:1)

500; Pranjić 7., Pekuson 30., 63., Pučko 76.; Balić 24.



Koper: Antolović, Paljk, Datković, Gregov, Andrejašič, Hodžić ( 75./Križman), Teijo, Pučko, Pranjić ( 80./Kokorović), Pekuson ( 80./Krivičić), Ibričić.

Kalcer Radomlje: Ivačič, Kramarič, Ejup, Karamatić, Marinšek, Barukčić ( 50./Janković), Balić, Jugovar ( 65./Šipek), Cerar, Predragović, Nunić ( 61./Vasilj).



MARIBOR - ALUMINIJ 4:1 (1:0)

Zahović 41./11-m, Novaković 64., Vršič 67., Tavares 86.; Bizjak 78.

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Defendi, Viler, Kabha ( 27./Vrhovec), Pihler, Vršič, Bohar ( 70./Hotić), Zahović ( 79./Tavares), Novaković.

Aluminij: Janžeković, Vezjak, Turkalj, Zeba, Kocić, Tahiraj, Muminović, Mensah, Bizjak ( 87./Rebernik), Škoflek, Vrbanec ( 74./Panadić).

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)



Nedelja ob 15.00:

KRŠKO - CELJE



Ob 16.55:

DOMŽALE - OLIMPIJA

Lestvica:

MARIBOR 24 17 4 3 51:18 55 OLIMPIJA 23 14 4 5 36:20 46 DOMŽALE 23 12 4 7 46:24 40 GORICA 24 9 7 8 31:30 34 LUKA KOPER 24 9 7 8 26:28 34 CELJE 23 9 4 10 27:26 31 RUDAR 24 7 8 9 33:34 29 KRŠKO 23 4 11 8 22:34 23 ALUMINIJ 24 5 7 12 20:38 22 KALCER RADOMLJE 24 1 6 17 17:57 9

M. R.