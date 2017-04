Zahoviča navdušila Milaničev klic in ideja o treh napadalcih

V sredo povratna tekma med večnima rivaloma

10. april 2017 ob 16:13

Maribor - MMC RTV SLO

"Maribor nima česa izgubiti. Imamo aktiven rezultat, zabili smo gol v Ljubljani, kar je zelo pomembno," pred povratno tekmo polfinala Pokala Slovenije razmišlja Zlatko Zahovič.

Vijoličasti, ki so na pragu naslova državnega prvaka (pred Domžalami in Olimpijo imajo kar 13 točk naskoka), merijo tudi na pokalni naslov, vendar bodo morali v sredo v Ljudskem vrtu (začetek ob 17.15, prenos na TV SLO 2) izničiti Olimpijino prednost s prve tekme (2:1).

"Pihler in Hotić pokazala talent"

V soboto je Maribor v državnem prvenstvu v Kopru igral 1:1. "Nismo zmagali, a smo na vedno zelo zahtevnem gostovanju videli zelo dobro igro Maribora. Pohvaliti je treba celotno ekipo, ki je garala vseh 90 minut. Fantje so se zavedali, da so naredili napako v končnici tekme v Ljubljani, in so jo želeli takoj popraviti. Med številnimi plusi tekme veseli spoznanje, da sta Pihler in Hotić v pravi obliki pokazala svoj talent na igrišču. Prihajata v formo, kar je spodbudno pred odločilnim delom sezone. Najbolj všeč pa mi je bil odziv po tekmi v slačilnici, ko so igralci izrazili tisto športno jezo, da niso osvojili vseh treh točk, kar bi si po prikazanem povsem zaslužili,” je za spletno stran NK-ja Maribor povedal športni direktor Zlatko Zahovič.

Milanič sporoča: Vsi v napad!

Pred novo tekmo proti Olimpiji Zahovič pravi: "Maribor nima česa izgubiti. Imamo aktiven rezultat, zabili smo gol v Ljubljani, kar je zelo pomembno. V pričakovanju povratne tekme pa me je navdušil današnji trenerjev klic. Direktor, odločil sem se, da bomo igrali s tremi napadalci, je dejal. In dodal, da bo naše vodilo v sredo - vsi v napad! Nimamo česa izgubiti, naj gledalci pridejo in uživajo. Tavares bo v vlogi kapetana popeljal ekipo v boj za finale. Napadamo Olimpijin gol vseh 90 minut ne glede na vmesni rezultat. Podpiram trenerja pri tem sporočilu in sem vesel ideje o popolni ofenzivi. Kar se bo zgodilo na igrišču, se bo. Pomembno je, da imamo v klubu močno izraženo pozitivno energijo. Po teh besedah ne bi rad bil v koži nasprotnikov."

Pokal Slovenije, polfinale, povratni tekmi, torek ob 16.30:

KRKA - DOMŽALE (prva tekma: 0:2)



Sreda ob 17.15 (prenos TV SLO 2):

MARIBOR - OLIMPIJA (prva tekma: 1:2)



Finale bo 31. maja v Kopru.

T. O.