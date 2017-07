Zahoviča zaradi jeze nad latvijskim sodnikom čaka kazen Uefe

Vijoličasti v sredo na Islandiji branijo minimalno prednost

31. julij 2017 ob 19:27

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V sredo je ključni dan za Mariborčane v letošnji sezoni. Na povratni tekmi 3. predkroga Lige prvakov bodo v Reykjaviku branili minimalno prednost proti Hafnarfjördurju. Prvo tekmo v Ljudskem vrtu so dobili z 1:0.

Vijoličasti bodo na Islandijo potovali v torek zjutraj, že pred tem pa je za klubsko spletno stran o pričakovanjih spregovoril športni direktor Zlatko Zahovič.

"Zavedamo se, kaj nam prinaša ta tekma. Imamo dobro izhodišče po prvih 90 minutah, ki bi lahko bilo še boljše, a ne glede na to moramo biti zadovoljni. Nihče ne pride v evropskih pokalih do 3. kroga po naključju. Tudi povratna tekma bo zahtevna, a smo pripravljeni," je pojasnil Zahovič, ki se je ozrl tudi na strategijo tekmeca na povratni tekmi.

"Težko je natančno predvideti, kaj načrtujejo v nasprotnem moštvu. Včasih je treba počakati, da se tekma začne in se potem odzvati. To je naš trener tudi naredil in smo med drugim polčasom tekme v Ljudskem vrtu pritisnili proti njihovim vratom. Ob tem smo bili oškodovani za enajstmetrovko, kar bi nam še izboljšalo izhodišče. Sojenje lahko vpliva na razplet tudi na povratni tekmi, ko bo veliko metanja iz avta v kazenski prostor, dolgih žog in tukaj bo sodniški kriterij zelo pomemben dejavnik," je razlagal najboljši strelec v zgodovini slovenske izbrane vrste.

"Za islandski nogomet smo se prepričali, da je v ekspanziji. Njihov prvak je potrdil, da zna tekmovati in ima določene izkušnje. Imamo pa jih tudi mi. Vemo, kaj je treba storiti. Ekipa deluje odlično na igrišču, imamo veliko igralcev v formi, kar nas izjemno veseli. Za napredovanje bo treba zadeti enkrat ali večkrat in tega smo sposobni. Imamo kakovost v napadu, da lahko odigramo bolje in izkoristimo priložnosti. Na pot gremo z velikim spoštovanjem do nasprotnika, a s prepričanjem v naše sposobnosti. V takšnih tekmah je treba imeti tudi kanček sreče, toda verjamem, da smo boljša ekipa," je še povedal Zahovič, ki na Islandiji ne bo v vlogi športnega direktorja.

Kazen zazadi prizoževanja nad sodnikom

Na prvi tekmi se je Zahovič jezil nad latvijskim sodnikom Andrisom Treimanisom. Mariborčani so sodniku očitali, da jih je prikrajšal za očitno enajstmetrovko. Disciplinska komisija Uefe je zasedala pretekli petek, uradna odločitev o višini kazni pa naj bi bila znana v prihodnjih urah. Denarno kazen bo zelo verjetno prejel tudi klub.

