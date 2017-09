Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Vse tekme evropskega prvenstva bodo v Stožicah. Foto: BoBo Žreba se je udeležil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: BoBo Dodaj v

Zahtevna naloga za Slovenijo: na EP-ju z Italijo in Srbijo

Naslov bodo branili Španci

29. september 2017 ob 12:54,

zadnji poseg: 29. september 2017 ob 13:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski grad je gostil žreb skupin za evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu, ki bo med 30. januarjem in 10. februarjem v Sloveniji. Gostitelji turnirja se bodo v skupini A pomerili z Italijani in Srbi.

Žreba sta se udeležila tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in nekdanja vrhunska alpska smučarka Tina Maze, ki je skupaj z ambasadorjema prvenstva Milenkom Ačimovićem in Milivojem Simeunovićem tudi žrebala skupine. Na prvenstvu bodo štiri skupine s po tremi reprezentancami, po dve najboljši se bosta prebili v četrtfinale. Vse tekme bodo v dvorani Stožice.

Slovenija bo kot gostiteljica igrala v skupini A, kjer se bo torej pomerila z Italijo in Srbijo. V skupini B sta ob Rusiji še Kazahstan in Poljska, skupino C sestavljajo Portugalska, Ukrajina in Romunija, D pa Španija, ki bo branila naslov, Azerbajdžan in Francija. Slovenija je do zdaj igrala na petih evropskih prvenstvih, najuspešnejša pa je bila leta 2014 v Belgiji, ko je edina premagala poznejše prvake Italijane, izpadla pa v četrtfinalu.

"Na vsak način je to promocija slovenskega nogometa, ne le futsala. Na ta način se pridobi zanimanje več otrok tako za nogomet kot za futsal. Smo dobri organizatorji, prepričan sem, da bo prvenstvo odlično. Zelo pomembno pa je, da Slovenija pride čim dlje. Če bi fantje zelo hitro izpadli, bo verjetno zanimanje bistveno manjše, kot če pridemo, recimo, do konca," je po žrebu dejal predsednik Uefe Čeferin.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović vidi tudi pozitivne vidike žreba, ki je Sloveniji namenil dva najtežja mogoča tekmeca: "Žreb je vsekakor težek. Dobili smo res dve dobri reprezentanci, ki igrata vrhunski futsal. Toda tudi mi nismo slabi. Za pristop in rezultat se ne bojim. Gre pa za zelo privlačno skupino. Posebej prva tekma bo kar nekakšna ponovitev prve tekme s prejšnjega EP-ja v Srbiji. Naj bo izid tak, kot je bil v Srbiji, torej 3:2 za domače, potem bo vse v redu. Gre za zelo privlačno skupino, ki bo v Stožice privabila veliko gledalcev."

Selektor Andrej Dobovičnik je bil malce manj zadovoljen: "To je bila najslabša različica žreba. Tu je 12 ekip, ki so vse kakovostne, da se razumemo, vseeno pa sem pričakoval malo popusta, vsaj v tretji skupini. Želel sem si nekoga drugega, ne Srbije. Ampak, kot sem rekel, z vsemi smo že igrali, z vsemi lahko igramo, odločilna pa bosta naša pripravljenost in forma na prvenstvu. Italija je najmočnejša v skupini, po ratingu in realno. S Srbijo pa bomo spet bili boj, ima veliko dobrih mladih igralcev, mislim pa, da z njimi lahko igramo. Prva tekma bo verjetno najbolj pomembna v skupini."

Skupina A: Slovenija, Italija, Srbija.

Skupina B: Rusija, Kazahstan, Poljska.

Skupina C: Portugalska, Ukrajina, Romunija.

Skupina D: Španija, Azerbajdžan, Francija.

Aleksander Čeferin: "This might be once in a lifetime opportunity to give speech in my mother tongue as a president of @UEFA." #FutsalEURO pic.twitter.com/iyWUajtONG — Futsal EURO 2018 (@FutsalEURO2018) September 29, 2017

