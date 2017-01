Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Sacha Guimond je dosegel zadetek Olimpije za izenačenje na 2:2. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zajc po 15. zaporednem porazu: Verjetno je to najtežje obdobje kluba

Tudi Fehervar Olimpiji ni dopustil zmage

3. januar 2017 ob 22:51,

zadnji poseg: 3. januar 2017 ob 23:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Olimpije so v 39. krogu Lige Ebel v podaljšku izgubili proti Fehervarju z 2:3 in tako doživeli 15. zaporedni poraz.

Za Ljubljančane se tekma ni začela najbolje. Madžari so potrebovali le nekaj minut, da so dvakrat premagali domačega vratarja Jeffa Frazeeja. Prvič tik po izteku kazni Alešu Mušiču, ko je smer ploščku spremenil Justin Maylan, drugič pa po kazenskem strelu Christopherja Boda, ko je prekršek naredil Chris Langkow. Ta je že pred tem v isti akciji dobil še dveminutno kazen.

Na začetku druge tretjine je vendarle zagorel kanček upanja. Domači so imeli "power-play", le sekundo pred koncem madžarske kazni pa je Žiga Pešut v 25. minuti odbiti plošček iz bližine potisnil čez golovo črto za 1:2. V nadaljevanju je bila Olimpija boljše moštvo na ledu in v 51. minuti je spet zadela ob številčni prednosti, tokrat že po štirih sekundah po močnem strelu Sache Guimonda. Tik pred koncem je Langkow zadel prečko.

V podaljšku so imeli gostitelji spet lepe priložnosti ob igralcu več, a je madžarska obramba zdržala. Potem pa je Fehervar udaril, prvi protinapad, ko sta domačim ušla dva tekmeca, je Frazee še ustavil, drugega pa ne in zmaga je po golu Thomasa Beauregarda v 66. minuti odšla v Szekesfehervar.

Ta teden še dve tekmi v Tivoliju

Razmerje v strelih na vrata je bilo 40:28. Trener Olimpije Bojan Zajc je bil najbolj jezen zaradi prečke Langkowa pet sekund pred koncem srečanja. Tokrat zmaji res niso imeli sreče, saj bi si zaslužili zmago in s tem konec črne serije porazov.

"Vsi smo razočarani ob novem porazu. Zaslužili smo ne le dve, ampak kar vse tri točke. Nismo izkoristili številnih priložnosti. V drugi in tretji tretjini smo bili precej boljši tekmec. Zadeli smo tudi prečko. Treba je gledati pozitivno, saj smo se po zaostanku z 0:2 vrnili nazaj v igro. V podaljšku smo letos dobili že nekaj tekem, igra je potekala gor in dol. Mi nismo zadeli, oni pa so unovčili protinapad. S tako igro smo lahko konkurenčni ekipam s spodnjega dela lestvice," je pojasnil Zajc, ki je zelo zadovoljen z dobrim vzdušjem v garderobi kljub najdaljši seriji porazov, odkar zeleno-beli igrajo v razširjenem avstrijskem prvenstvu.

"Izgubili smo štiri nosilce igre pred mesecem dni. Zelo se pozna, da imamo mlado in neizkušeno ekipo, nimamo dodane vrednosti. Upam, da bomo dobili kakšno okrepitev za drugi del, ko bi lahko še kako mešali štrene tekmecem. Zdaj sem vesel že zaradi tega, da nihče v zadnjih tednih ni odšel, čeprav se to lahko še zgodi do 31. januarja. Res preživljamo težke čase. Verjetno je to najtežje obdobje tega kluba, a najlažje bi bilo odnehati. Imamo dovolj močnih karakterjev v naši ekipi in voz se vleče naprej," je še dodal Zajc. Ta teden Ljubljančane čakata še dve tekmi v Tivoliju - v petek z Dornbirnom, v nedeljo pa z Bolzanom.

Termina za finale pokala še ni

Srečali smo vodjo tekmovanja pri Hokejski zvezi Slovenije Bogdana Jakopiča, ki še vedno ni znal pojasniti, kdaj bo odigran finale Pokala Slovenije med Olimpijo in Jesenicami. Pomočnik trenerja in vodja ljubljanske ekipe Jože Kovač je poudaril, da je Olimpija predlagala 17. ali 24. januar, a bodo takrat Jeseničani težko igrali. 18. januarja gostujejo v Kitzbühelu, 25. januarja pa se že začenja drugi del Alpske lige. Tekme v obeh ligah si sledijo druga za drugo in januarja bo zelo težko odigrati finalno pokalno tekmo, ki naj bi bila v Tivoliju.

39. krog:

OLIMPIJA - FEHERVAR

2:3 (0:2, 1:0, 1:0)

400; Pešut 25., Guimond 51.; Maylan 4., Bodo 6., Beauregard 66.

ORLI ZNOJMO - VSV BELJAK

3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

GRADEC - LINZ

1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

DORNBIRN - BOLZANO

3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

KAC CELOVEC - SALZBURG

2:3 (0:1, 1:0, 1:1) - v podaljšku

Sreda ob 19.15:

DUNAJ - INNSBRUCK

Lestvica: * x DUNAJ 38 24 6 3 5 +54 87 LINZ 39 21 5 5 8 +42 78 SALZBURG 39 19 7 5 8 +37 76 BOLZANO 39 20 3 4 12 +18 70 KAC CELOVEC 39 16 4 4 15 +7 60 INNSBRUCK 38 16 3 5 14 +4 59 ORLI ZNOJMO 39 15 4 3 17 -15 56 VSV BELJAK 39 13 5 5 16 +3 54 FEHERVAR 39 11 7 4 17 -21 51 GRADEC 39 14 2 3 20 +4 49 DORNBIRN 39 11 0 7 21 -33 40 OLIMPIJA 39 2 5 3 29 -100 19 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. R., A. G.