Zajc prodan v Empoli, Mandarić vztraja: Zanima nas le naslov!

Olimpija naj bi dobila 1,5 milijona evrov

25. januar 2017 ob 14:02,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski nogometni reprezentant in član Olimpije Miha Zajc je po opravljenih zdravniških pregledih podpisal pogodbo z italijanskim prvoligašem Empolijem.

Po poročanju italijanskih medijev naj bi toskanski klub za 22-letnega vezista, ki je podpisal pogodbo do junija 2021, odštel okoli 1,5 milijona evrov.

Zajc je bil eden izmed stebrov Olimpije, ki se z Mariborom bori za naslov državnega prvaka. V zeleno-belem dresu je odigral 77 tekem in dosegel 19 golov. Empoli je kazal zanimanje za Zajca že poleti.

"Po eni strani sem zadovoljen, saj Miha odhaja v klub, ki mu bo takoj ponudil priložnost za dokazovanje. Empoli je znan po tem, da skrbi za razvoj svojih nogometašev, ki jih pozneje proda v še večje in uglednejše klube. Ni skrivnost, da je vodstvo omenjenega italijanskega prvoligaša v preteklosti izvedlo nekaj večmilijonskih odmevnih prestopov, kar je zgolj potrditev tega, da smo v prvi vrsti želeli poskrbeti za Mihovo prihodnost, za katero ne dvomim, da bo bleščeča. S tem je vodstvo Olimpije izpolnilo obljubo do Mihe Zajca, da mu bo ob pravi priložnosti in predvsem v pravem trenutku omogočilo odhod v tujino, po drugi strani pa mi je zelo žal, saj se zavedamo, da smo z današnjim dnem izgubili odličnega nogometaša in človeka, ki je v vsakem trenutku prispeval pomemben delež k uspehom moštva," je povedal predsednik Olimpije Milana Mandarić.

"To je na našo veliko žalost realnost nogometnega življenja v Sloveniji in drugih manjših državah, kjer se najbolj nadarjeni posamezniki razvijejo do določene ravni, nato pa se ob pravih ponudbah odpravijo v premožnejše sredine. Ob tem želim poudariti, da kljub Mihovemu odhodu ambicije kluba ostajajo nespremenjene, saj smo s prihodi odličnih okrepitev jasno dali vedeti vsakomur, da nas zanima le eno – ubranitev naslova državnega prvaka in obenem doseči čim več tudi v Evropi,” je še dodal Mandarić.

Empoli je v italijanskem prvenstvu na 17. mestu in ima enajst točk prednosti pred Crotonejem, ki je na mestih za izpadanje.

"Ob tej priložnosti bi želel vnovič ponoviti, da nisem imel namena hiteti z odhodom v tujino, toda želja vodilnih ljudi v Empoliju, da se jim priključim takoj in obenem zavzamem pomemben položaj v začetni enajsterici moštva, je bila preprosto prevelika, izziv pa preveč mikaven, tako da smo se na koncu na obojestransko zadovoljstvo dogovorili za moj prestop," je povedal Zajc.

