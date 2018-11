Zajc razvedril slovenske obraze, zgodovinska ruska zmaga

Do točk še dva Slovenca

18. november 2018 ob 11:04,

zadnji poseg: 18. november 2018 ob 16:48

Prva posamična tekma sezone smučarjev skakalcev v Wisli se je končala s presenetljivo zmago Rusa Jevgenija Klimova in velikim uspehom Timija Zajca, ki je osvojil peto mesto.

Klimov je vodil že po prvi seriji, v kateri se mu je približal le Poljak Kamil Stoch. V finalu je Rus skočil najdlje izmed vodilnih (131,5 m) in svoji državi priboril prvo zmago v svetovnem pokalu. Pred tem je bil najvišje na tretjem mestu v Innsbrucku leta 2017, ko so izvedli le eno serijo.

Na koncu je imel 24-letni Klimov, še na OI v Sočiju nordijski kombinatorec, skoraj sedem točk naskoka pred drugouvrščenim Nemcem Stephanom Leyhejem. Tudi na tretjem mestu je presenečenje - Japonec Rijoju Kobajaši. Tako Nemec kot Japonec do zdaj še nista stala na stopničkah. Brez zmagovalnega odra je zaradi napake pri doskoku ostal Stoch.

2,2 točke od stopničk

Zajc si je s petim mestom priskakal uspeh kariere. Pred tem je bila njegova najboljša uvrstitev 12. mesto. Po prvi seriji je 18-letniku kazalo še bolje, saj je bil s skokom 126 metrov četrti. V finalu je pristal pri 127 metrih in ko se je ob njegovem imenu zasvetila številka dve, je bilo jasno, da je prišel najboljše uvrstitve do zdaj. Do stopničk mu je zmanjkalo 2,2 točke.

Slovenija je imela še dva finalista. Anže Lanišek je bil 20., Anže Semenič pa 26. Lep uspeh Slovencev, potem ko so povsem zatajili na ekipni tekmi, kjer so zasedli zgolj sedmo mesto.

"Danes sem oddelal nastope res zelo dobro. Pred finalnim skokom nisem razmišljal o tem, da bi ga polomil. Razmišljal sem le o tem, kako daleč lahko pridem, koliko lahko napredujem in da ponovim skok iz prve serije, kar mi je zelo dobro uspelo. Na treningu pred sobotno tekmo sem naredil zelo dober skok, pa se na ekipni tekmi ni izšlo. Danes pa so bili vsi trije skoki zelo dobri," je povedal Zajc.

Prekratka za finalno serijo sta bila Bor Pavlovčič (40. mesto) in Tomaž Naglič (41.).

Bertoncelj: Vemo, da smo na pravi poti

"Z začetkom v Wisli seveda nismo zadovoljni, z zaključkom smo lahko. Slabemu dosežku na ekipni tekmi je botroval splet različnih okoliščin, od pomanjkanja koncentracije fantov, premalo odločnosti, vetrovne razmere nam niso šle na roko ... vse se je podiralo kot domine, nato pa izsiljuješ rezultat, kar še nikoli ni prineslo uspeha," je razmišljal novi glavni trener Gorazd Bertoncelj.

"Za nas je zelo pomembno, da so rezultati dobri, vzpodbudni. To je začetek sezone in zdaj vemo, da smo na pravi poti, vemo, da smo delali kakovostno. Po včerajšnji ponesrečeni tekmi smo dopoldne opravili temeljito analizo, se pogovorili in osredotočili na bistvene stvari. To je Zajc danes prenesel na tekmo," je še dejal Bertoncelj.

Karavana se seli na Finsko, kjer bosta prihodnji konec tedna dve tekmi.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. KLIMOV RUS 127,5/131,5 263,4 2. S. LEYHE NEM 124,5/130,5 256,7 3. R. KOBAJAŠI JAP 137,5/127,0 255,6 4. K. STOCH POL 126,5/127,0 255,3 5. T. ZAJC SLO 126,0/127,0 253,4 6. P. ZYLA POL 124,5/131,0 251,3 7. A. AALTO FIN 123,0/127,0 251,0 8. D. KUBACKI POL 124,0/128,0 250,6 9. K. GEIGER NEM 120,5/129,0 249,5 10. J.-A. FORFANG NOR 122,5/128,0 249,3 ... 20. A. LANIŠEK SLO 124,5/121,0 238,9 26. A. SEMENIČ SLO 123,0/116,5 219,9 Izven finala: 40. B. PAVLOVČIČ SLO 114,5 103,6 41. T. NAGLIČ SLO 118,0 103,3

