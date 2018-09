Zajc: Želimo si vrhunski in gledljiv nogomet, toda to gre zelo počasi

7. september 2018 ob 10:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kevin Kampl je sinočnjo tekmo proti Bolgariji končal s poškodovanim gležnjem. Veliko je bil pri žogi in prejel udarec, zaradi katerega je moral predčasno z igrišča. "Ni nas strah, a včasih nam manjka občutek, kdaj bi lahko igrali in kdaj ne," je med drugim povedal o igri Slovenije.

Z levim gležnjem ima težave velikokrat, tokrat je za nesrečo okrcal tudi italijanskega sodnika Davideja Masso. "Po mojem mnenju je bil danes sodnik katastrofalen. Po tekmi sem mu rekel, naj si jo ogleda še enkrat. To ni bilo profesionalno. V treh, štirih situacijah je omenil, da je morda dosodil narobe. Če se to tolikokrat zgodi, ni v redu. V drugem polčasu so nam šli Bolgari v noge tudi v akcijah, ko ne bi bilo treba, ko ni bilo žoge. Tudi zaradi tega sem bil jezen."

Slovenska reprezentanca je na četrti tekmi pod vodstvom Tomaža Kavčiča še tretjič izgubila (1:2). Ob odsotnosti Josipa Iličića je Kampl na uvodni tekmi Lige narodov vlekel niti igre, a soigralci so mu precej slabo sledili. Bleda sta bila predvsem Benjamin Verbič in Jasmin Kurtić. Ko je vezist Leipziga v 83. minuti zapustil igro, Slovenija ni uspela izvesti pravega sklepnega naleta proti čvrsti bolgarski obrambi. Najlepše priložnosti je imela že pred tem.

"Po prvem golu smo bili 15 minut malce šokirani, potem smo se dobro vrnili. Če smo si zaupali, se je videlo, da znamo igrati tudi na majhnem prostoru z dvojnimi podajami. Potem se je odprlo tudi nekaj prostora. Moramo še več poskušati, biti še samozavestnejši in si upati. Ni nas strah, a včasih nam manjka občutek, kdaj bi lahko igrali in kdaj ne. Moramo biti bolj mirni z žogo in se bolje odločati, kam podamo, potem bomo imeli še več priložnosti. Sicer smo jih že danes imeli dovolj, da bi zadeli še enkrat," je Kampl opisal igro v vezni vrsti.

Zajc: Treba je biti potrpežljiv

Strelec edinega slovenskega zadetka Miha Zajc, po Črni gori se je med strelce vpisal drugič zapored, je dodal: "Bolgari so se dobro branili in prežali na protinapade, za nas ni bilo veliko prostora. Veliko smo menjali položaje, iskali prostor in priložnosti, a ni bilo lahko. Sam sem del tekme igral tudi na položaju, kjer prej nisem. Seveda si vsi želimo, da bi igrali vrhunski in gledljiv nogomet, toda to gre zelo počasi. Treba je biti potrpežljiv. Graditi je treba na tistem, kar je bilo do zdaj dobrega, odpraviti slabo in gledati naprej. Potrebujemo še nekaj časa, da se uigramo."

Nekoliko drugače je razmišljal Nejc Skubic, ki je podal za izenačujoči gol Zajca: "Ne bi rekel, da nam manjka uigranosti, to je bila vendarle že tretja akcija z novim selektorjem. Priložnosti smo si priigrali, jih je pa treba izkoristiti."

Andraž Šporar prave priložnosti ni imel, še vedno čaka na prvi zadetek za reprezentanco: "Borili smo se in tekli, toda v napadu bomo morali biti konkretnejši, v obrambi pa paziti, da ne dobimo zadetka. Napake so seveda sestavni del športa, ampak zakaj se njim to ni zgodilo? Zakaj se vedno nam zgodi, da iz dveh priložnosti dobimo dva gola? Tega ne vem. Manjka nam tudi malo športne sreče. Na drugi strani je njihov vratar branil čisto vse, kar se da. Škoda."

Belec: Moja napaka, prevzemam vso odgovornost

Vid Belec je naredil napako pri drugem zadetku Božidarja Krajeva v 59. minuti, pri prvem že v 3. minuti je bil nemočen: "Streljal je dobro, žoga mu je perfektno odskočila, dal je lep gol. Pri tistem drugem sem želel izbiti žogo, da ne bi prišlo do 11-metrovke. Žoga je na žalost zadela igralca, ostala pri njemu in dosegel je še en zadetek. Moja napaka, prevzemam vso odgovornost."

Ali bo Kampl lahko igral v nedeljo na Cipru, sinoči še ni bilo jasno: "Upam, da bom. Mislim, da ni preveč hudo, bomo videli. Malo se mi je odprlo na nogi, tekla je kri. Poskusil sem stisniti zobe še nekaj minut, a čutil sem, da ne morem več teči, da me preveč boli. Zato sem selektorju rekel, da moram ven."

