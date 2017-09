Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Franci Pavšer slovensko reprezentanco že vrsto let spremlja za Val 202. Foto: www.alesfevzer.com Z Markom Miličem sta drugačna tipa igralca, ne samo psihološko. Marko Milič je v Evropi dominiral s svojo fizično močjo in eksplozivnostjo. Ko je prišel v Ligo NBA, je bilo na drugi strani veliko hitrejših in močnejših od njega. Goran Dragić ima ob hitrosti tudi kreacijo, duhovitost, idejo, igrivost ... Tudi strelsko je zelo natančen. Izboljšal je met, je zelo vsestranski. Pavšer o primerjavi Marko Milić - Goran Dragić V Miamiju je med najbolj izpostavljenimi igralci, kar pomeni dodatno obremenitev. Foto: AP Tilen Jamnik košarkarske novice na tem portalu z vami deli od leta 2009. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Hitro se ga je prijel vzdevek Dragon, kar ga je približalo ljudem. Vedno je nasmejan in duhovit. Gogi se tudi pridušal nad tem, da ga je Charles Barkley nekoč preimenoval v 'Tragic'. To je sicer zoprna stvar, a z marketinškega vidika je v resnici dobra. Govorilo se je o njem, sicer malo slabšalno, a na koncu je Barkley moral spremeniti svoje mnenje. Če gledamo kot celoto, je Dragiću to prineslo večjo prepoznavnost. Vemo pa, da je NBA mešanica športa in marketinga. Miha Mišič o 'šovu Lige NBA' Miha Mišič je del uigrane ekipe na TV Slovenija, ki že leta ustvarja prenose kolesarske Dirke po Franciji. Foto: MMC RTV SLO/T. O. VIDEO "Tudi če bom osvojil NBA-... VIDEO Goran Dragić v Številkah:... Dodaj v

Zakaj je Goranu Dragiću uspelo?

Odgovarjajo Franci Pavšer, Tilen Jamnik in Miha Mišič

22. september 2017 ob 07:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Goran Dragić je na začetku igranja v Ligi NBA le redko začenjal tekme v prvi postavi, redko je premagal mejo desetih točk in le malokdo je verjel, da bo postal eden najopaznejših igralcev lige.

Zakaj je starejšemu od bratov Dragić uspelo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu? O tem vprašanju razmišljajo novinarji, ki že dolgo spremljajo (slovensko) košarko. Franci Pavšer, ki že vrsto let košarko komentira za Val 202, je najprej opisal njegovo vlogo v reprezentanci: "V zadnjih dveh letih sem opazil, da je Goran postal rutiner, da so njegove poteze postale premišljene. Na pripravljalnih tekmah se je videlo, da je igral nadzorovano, da ni trošil energije, čuval se je pred poškodbami. Začel je postopno, v ospredje je spustil Luko Dončića. Mislim, da mu je bilo to zelo všeč, da je bil nekako v ozadju. Na evropskem prvenstvu je prevzel niti v svoje roke, je najizkušenejši in najbolj kakovosten. Na začetku reprezentančne kariere je dajal energijo, blestel je v obrambi, nase je opozoril z živahnostjo, protinapadi, prodornostjo in igrivostjo. To je bil vse do pred nekaj leti, prelomnica je bila, ko je postal oče. Prej je 25 ur na dan živel za košarko, misli so se nato usmerile drugam."

Pavšer: Medijsko je precej izčrpan

Precejšen vpliv pa je imela nova pogodba z Miamijem, ki je po mnenju radijskega novinarja prinesla precej pritiska: "Na njem je ogromen pritisk, okusil je ameriško zvezdništvo, ki si ga v Sloveniji ne znamo predstavljati. Od tebe je odvisna usoda franšize, ki je vredna nekaj milijard dolarjev. Je med nosilci igre, je odgovoren za rezultat, zato ga toliko plačajo, ker od njega pričakujejo rezultat. To je ogromen pritisk, ki si ga ne znamo predstavljati. Čeprav v Ameriki govorijo 'mi se igramo, ni pomembno, nov dan'. Vsakdo, ki vate vloži toliko denarja, nekaj pričakuje od tega. Tudi medijsko je zelo izčrpan. Kot NBA-zvezda je ves čas na udaru. Vsakdo, ki je bil kdaj v garderobi NBA-kluba, dobro ve, da vsi novinarji navalijo na tri igralce, drugih niti ne povohajo. Goran Dragić je med temi tremi, vidimo ga v TV-prenosih na vsaki tekmi, dejansko je izžet, potrebuje počitek čez poletje. Vidim, da ni več tak igriv Goran, kot je bil včasih."

Ves čas je živel za košarko

In zakaj je torej uspel v Ligi NBA? Pavšer opozarja, da pogosto pozabljamo, da je Dragić zelo nadarjen in ima ustrezne telesne sposobnosti: "Zagotovo je eden najhitrejših belopoltih igralcev v NBA-ju, ima dolge roke, izjemen nadzor telesa pri tej višini. Če ga primerjamo z drugimi slovenskimi organizatorji igre, je od večine višji za eno glavo. Ima izjemen prodor in nepredvidljivost s svojo široko kreacijo. Če gledamo psihološko, je rojen zmagovalec. Ves čas je živel za košarko, razmišljal o tem, treniral, iskal priložnost, grizel, marsikdo bi se predal, obupal ali pa morda užival v denarju, ki ga je imel. On je ohranil skromnost in športni duh. Želel si je in rinil z glavo skozi zid. Ob tem moram reči, da je pomembno vlogo igral njegov menedžer Rade Filipović, že s tem, da je Goran sploh prišel v Ligo NBA. Ves čas je vlekel različne poteze. Ko se je zdelo, da je Goran prišel v slepo ulico, ga je prestavil v drug klub in podobno. To se mu je zgodilo v Španiji, pozneje pa tudi v Ligi NBA."

Jamnik: Za seboj potegne celotno moštvo

Prvo košarkarsko pero na portalu, ki ga ravno prebirate, je že slabo desetletje Tilen Jamnik, ki vas je tudi tokrat s kraja obeh prizorišl zalagal s številnimi zanimivostmi. Jamnik poudarja, da je Dragić zelo zgodaj postal osrednji člen reprezentance: "Zadnja leta je postal člen, brez katerega si ne moremo predstavljati ekipe. Na EuroBasketu 2015 ga ni bilo poleg in to takoj ni bila več ista Slovenija. To je bil eden izmed razlogov, da ni bilo rezultata, kot se je pričakoval. Je kapetan, najboljši igralec in prvi strelec, ima karizmo. Gre za tako kakovostnega igralca, ki za seboj potegne celotno moštvo. Je velika košarkarska osebnost na igrišču in zunaj njega, ima tudi ugled pri sodnikih."

Evropejci so si morali svoj status izboriti

Podobno kot prvi Slovenec v Ligi NBA Marko Milić sprva ni dobil veliko priložnosti, a Jamnik poudarja, da gre za dve popolnoma različni obdobji: "Zadnjih deset let je evropskim košarkarjem bistveno lažje, saj vidimo, kako so se uveljavljali, kakšne vloge so igrali. Seveda so to vrhunski košarkarji, ampak tudi prej so bili. Evropejci so si morali svoj status izboriti. Ko govorimo o Goranu, govorimo o najvišjem kakovostnem rangu svetovne košarke. Goran je izjemen košarkar. Ustreza mu ameriški način igre, rad teče, je izjemno prodoren košarkar, ima dober pregled nad igro, njegovi prodori so hitri, je eksploziven. V Ligi NBA košarkar potrebuje priložnost, treba je biti ob pravem trenutku na pravem mestu. Goran je dočakal to priložnost, a priložnost je treba seveda izkoristiti. V Miamiju je trenutno obraz franšize. Kaj je odločilo? Tekmovalnost, odnos do košarke, nepopustljivost, trma, gotovo njegov značaj, da je vztrajal tudi v težkih trenutkih, ko ni veliko igral."

Mišič: Intervju na zanikrnem igrišču

Novinar TV Slovenija Miha Mišič meni, da je zdaj lahko pametovati o Goranovem uspehu. Sam se je spomnil težkih začetkov: "Mislim, da mu je uspelo predvsem zaradi vztrajnosti, delavnosti in nadarjenosti. Po sezoni v Murcii, ko je igral kot posojen košarkar Tau Ceramice, sem na zanikrnem igrišču na Iliriji z njim opravil intervju. Težko je bilo najti nekaj zelo pozitivnega: njegova sezona je bila daleč od naših oči, imel je težave v zasebnem življenju, takrat se mi je zdel v popolnoma brezizhodnem položaju. Bilo je maja, saj sva se pozneje srečala še na tekmi finala državnega prvenstva v Tivoliju - stal je za zabojnikom, kjer prodajajo vstopnice. Res, težka situacija. In da se potem, ko res kaže na to, da se vse obrača proti tebi, tako pobereš, moraš imeti najčvrstejšo voljo in cilj."

Pokazal je, kako se bori za ekipo

Na samem začetku vsakega igralca čaka dokazovanje. Nekateri so navzočnost Steva Nasha v Phoenixu videli kot oviro (zaradi katere ne igra), a Mišič izpostavlja: "Gotovo pomaga, če imaš Nasha za botra. Ampak dobiti takega botra, da je nekdo pripravljen dati roko v ogenj zate, in to ne kdor koli, mora biti posebno. S svojo nepopustljivostjo si je dobesedno prigrizel minute. Američanom je pokazal, kako se bori za ekipo, tudi kadar ni uspešna. V enem zadnjih intervjujev je Gogi povedal, da mu je kapetan Miamija dejal, da je pripravljen z njimi iti tudi v vojno, ker je tako nepopustljiv."

Barkley je moral spremeniti svoje mnenje

Mišič meni, da je eden izmed ključev njegovega uspeha tudi dostopnost in simpatičnost: "Hitro se ga je prijel vzdevek Dragon, kar ga je približalo ljudem. Vedno je nasmejan in duhovit. Gogi se tudi pridušal nad tem, da ga je Charles Barkley nekoč preimenoval v 'Tragic'. To je sicer zoprna stvar, a z marketinškega vidika je v resnici dobra. Govorilo se je o njem, sicer malo slabšalno, a na koncu je Barkley moral spremeniti svoje mnenje. Če gledamo kot celoto, je Dragiću to prineslo večjo prepoznavnost. Vemo pa, da je NBA mešanica športa in marketinga."

Slavko Jerič